CovidCON live - Ein Wissens-Update - die Pandemie ist noch nicht vorbei

Was ist medikamentös und evidenzbasiert bei der ambulanten und stationären Behandlung von COVID- 19-Patienten möglich?

Dieser Frage widmete sich Dr. med. Stefan Kluge, Direktor der Klinik für Intensivmedizin des Universitätsklinikums Hamburg-Eppendorf, in seinem Vortrag. Für den Mitherausgeber der S3-Leitlinie zur stationären Therapie von COVID-19 gibt es zwei Möglichkeiten zur Behandlung von Patienten mit hypoxämischer respiratorischer Insuffizienz – nachgeschaltet zur normalen Sauerstofftherapie: einmal die nicht-invasive Maskenbeatmung sowie eine High-Flow-Sauerstofftherapie (HFNC) mit angefeuchtetem, hoch konzentriertem Sauerstoff. Etabliert habe sich bei der Hospitalisierung solcher schweren Krankheitsverläufe auch die Bauchlage – sowohl bei nicht beatmeten als auch bei beatmeten Patienten.

Sehen Sie hier auch einen kurzen Ausschnitt aus seinem Vortrag: https://vimeo.com/617006633/7f0c9a079b

Hinsichtlich der medikamentösen Therapie kritisierte Kluge die Vielfalt an Fake News, die derzeit von Experten, aber auch Politikern im Netz und in der Öffentlichkeit verbreitet würden: „Heute müssen wir ganz genau auf die Evidenzen schauen, welche Medikamente man einsetzen kann. Allerdings sind hier die Prozesse extrem dynamisch – nahezu täglich werden neue Studienergebnisse veröffentlicht." Dabei unterschied der Intensivmediziner zwischen der ambulanten und stationären Therapie sowie zwischen einer Therapie in der Früh- und Spätphase der COVID-Erkrankung.

Gemäß der WHO-Empfehlung setzt man in Hamburg-Eppendorf bei Risikopatienten auf die Behandlung mit monoklonalen Antikörpern, die das Spikeprotein auf dem Virus besetzen, dadurch schwere Verläufe verhindern und die Sterblichkeitsrate reduzieren. Allerdings ist diese Therapie nur in der Frühphase der Erkrankung sinnvoll. Ein weiteres Problem für die ambulante Versorgung sei die Art der Behandlung, denn die entsprechenden Medikamente müssten intravenös verabreicht werden. „Eine ambulante, intravenöse Behandlung ist flächendeckend in allen deutschen Großstädten nicht möglich", gab Kluge zu bedenken. Dagegen hätten sich in der ambulanten Versorgung bei Risikopatienten auch inhalative Steroide bewährt. In Studien zeigten diese Patienten eine verkürzte Zeit bis zur klinischen Besserung und weniger Hospitalisierungen. Auch im stationären Bereich habe sich die Steroid-Therapie als erfolgreich erwiesen. Hier werden systemische Kortikosteroide wie Dexamethason bei schwerer oder kritischer COVID-19-Erkrankung eingesetzt. Bei Intensivpatienten setzt der erfahrene Kliniker zusätzlich auf eine Thromboseprophylaxe mit Heparin, die er auch für ambulant behandelte Hochrisikopatienten als sinnvoll erachtet. Eine weitere Substanz, die zunehmend im Krankenhausbereich eingesetzt wird, ist der Entzündungsblocker Tocilizumab.