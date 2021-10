Casio veröffentlicht zweite Kanoa Igarashi Signature G-SHOCK

Tokio (ots/PRNewswire) - Casio Computer Co., Ltd. kündigte heute die neueste

Das zweite Signature-Modell von Kanoa Igarashi basiert auf der GBX-100, dieneben einer nützlichen Gezeitenkurve für Surfer auch mit Mobile Link-Funktionenausgestattet ist. Bei der neuen GBX-100KI handelt es sich um eine Sonderedition,deren Design und Farbgebung unter der Aufsicht von Igarashi entwickelt wurde.Die komplett schwarze Uhr ist mit verschiedenen Texturen und Schattierungen fürjedes Teil, einschließlich der Lünette, des Armbands und des LCDs, verziert, wasIgarashis kühle und einzigartige Weltsicht zum Ausdruck bringt. Auf der Lünetteund dem Glas ist eine Grafik von Igarashi selbst zu sehen, der auf einerriesigen Welle reitet. Das Zifferblatt, der Gehäuseboden und die Bandspitzetragen Igarashis Unterschrift. Auf der Seite des Bandes prangt die Nummer 50,die Igarashis Nummer auf der WSL Championship Tour ist.Die GBX-100KI ist außerdem mit Mobile Link-Funktionen ausgestattet, die eineKopplung mit einem Smartphone ermöglichen. Mit der zugehörigen Smartphone-Appkann der Benutzer einen Standort aus etwa 3.300 voreingestellten Orten weltweitauswählen und die Informationen an die Uhr senden, einschließlich Gezeitendaten,Zeiten für Sonnenauf- und -untergang und andere wichtige Daten für Surfer. Nebender Anzeige von Gezeitendiagrammen und Monddaten verfügt die Uhr über eineVielzahl von Funktionen, die für das tägliche Training nützlich sind, z. B.zurückgelegte Strecke, Zeit und Tempo. Das breite Zifferblatt verwendet einkontrastreiches Memory in Pixel (MIP) LCD für optimale Sichtbarkeit.Kanoa Igarashihttps://world.g-shock.com/asia-mea/en/team/kanoa_igarashi/Foto - https://mma.prnewswire.com/media/1638455/GBX_100KI.jpgFoto - https://mma.prnewswire.com/media/1638454/GBX_100KI_1.jpgFoto -https://mma.prnewswire.com/media/1638456/Kanoa_Igarashi_signature_Special_packaging.jpgPressekontakt:CASIO PR81-3-5334-4830pr@casio.co.jp. Ihre Kontaktdaten werden für die Öffentlichkeitsarbeitunseres Unternehmens verwendet. Bevor Sie Anfragen sendenlesen Sie bitte unsere Datenschutzrichtlinie unter der untenstehendenURLdie die Details zum Umgang mit Ihren personenbezogenen Datenerläutert. https://world.casio.com/privacy/Weiteres Material: http://presseportal.de/pm/112802/5034729OTS: Casio Computer Co., Ltd.