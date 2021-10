Schreibe Deinen Kommentar Bitte melden Sie sich an, um zu kommentieren. Anmelden | Registrieren Kommentar abschicken Disclaimer

Serienproduktion des neuen Multivans bei VW-Nutzfahrzeugen beginnt Die jüngste Ausgabe des VW -Busses, der T7 Multivan, wird am Hauptsitz der Nutzfahrzeugtochter (VWN) in Hannover jetzt in Serie produziert. Am Freitag (9.00 Uhr) will das Unternehmen bei einer Werksführung über Details der Fertigung informieren. Ein …