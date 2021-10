Leoni steht kurz vor Verkauf einer Randsparte

NÜRNBERG (dpa-AFX) - Der Kabel- und Bordnetzspezialist Leoni hat einen Käufer für eine schon seit einiger Zeit zum Verkauf stehende Sparte gefunden. Das Unternehmen stehe kurz vor einer bindenden Vereinbarung über den Verkauf der Sparte Industrial Solutions an den US-Konzern Bizlink. Die Transaktion stehe noch unter Vorbehalt des Bizlink-Boards, teilte Leoni am Freitag in Nürnberg mit. Die zum Verkauf vorgesehenen Aktivitäten, die nicht mehr zum Kerngeschäft des Unternehmens gehören, werden den Angaben zufolge mit rund 450 Millionen Euro bewertet und erzielten im Geschäftsjahr 2020 einen Umsatz von rund 430 Millionen Euro.

"Der erwartete Mittelzufluss nach Abzug unter anderem von Finanzverbindlichkeiten und Pensionslasten liegt bei mehr als 300 Millionen Euro und soll zur Stärkung der Liquidität eingesetzt werden", hieß es weiter. Die Transaktion würde damit dazu beitragen, die finanzielle Stabilität von Leoni deutlich zu verbessern. Ein Verkauf würde den Gewinn vor Zinsen und Steuern (Ebit) um 200 Millionen Euro steigern. Neben dem Board des Käufers müssten noch die Banken von Leoni zustimmen. Ein Vollzug der Transaktion wird Anfang 2022 erwartet./zb/stk