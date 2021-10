Leonteq eröffnet Büro in Lissabon

Zürich, 1. Oktober 2021

Leonteq AG (SIX: LEON) eröffnet ein Büro in Lissabon als Teil ihrer Wachstumsinitiative, wodurch gleichzeitig die Profitabilität langfristig gesichert werden soll.

Die Eröffnung des Leonteq-Büros in Lissabon ist Teil der 2020 gestarteten Service-Center-Initiative, die das zukünftige Wachstum des Unternehmens auf kosteneffizientere Weise unterstützen soll. Als neuster Standort von Leonteq wurde Lissabon, Portugal, aufgrund verschiedener Faktoren ausgewählt. Dazu zählen Talent- und Beschaffungsmöglichkeiten, politische Stabilität, Lebensqualität, Zeitzone und Kostenerwägungen. Der Aufbau vor Ort wurde stufenweisen erzielt. In einer ersten Phase wurde ein Servicebüro mit einer geringen Anzahl externer IT-Entwicklungsspezialisten und weiterem Personal in Shared-Services-Funktionen etabliert. Diese erste Phase wurde im vierten Quartal 2020 abgeschlossen. Die zweite Phase wurde im ersten Quartal 2021 eingeleitet, um ein Leonteq-Büro mit bis zu 100 spezifischen Positionen entlang der gesamten Wertschöpfungskette einzurichten.

Leonteq hat nun die behördliche Genehmigung zur Eröffnung der Niederlassung in Portugal erhalten und wird am 1. Oktober 2021 den Betrieb aufnehmen. Leonteq Securities (Europe) GmbH - Sucursal em Portugal ist in der CMVM-Liste der in Portugal zugelassenen Finanzintermediäre aufgeführt und ihre derzeit 50 externen Spezialisten werden Anfang Oktober feste Leonteq-Mitarbeiter. Die Niederlassung in Portugal wird gemeinsam von Manfred Schwientek, General Manager Leonteq (Europe) GmbH, und Fabian Muff, Head of Operational Management and Controlling, geleitet.

Lukas Ruflin, CEO von Leonteq: «Wir freuen uns, unser Büro in Portugal zu eröffnen. Wir werden weiterhin gezielt expandieren und unseren Expertenpool in Lissabon ausbauen. Diese Erweiterung ist ein natürlicher nächster Schritt unserer Wachstumsstrategie. Sie ermöglicht uns, weiterhin in wichtige Initiativen zu investieren und gleichzeitig unsere Profitabilität langfristig zu sichern.»