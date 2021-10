ESGTI AG: Die Aktien der auf Nachhaltigkeit und sozialen Einfluss ausgerichteten Investmentgesellschaft ESGTI sind neu an der BX Swiss kotiert

Eröffnungskurs von CHF 3.23 impliziert Marktkapitalisierung von CHF 83.9 Mio

Schlanke Organisation, operative Aktivitäten gegliedert in vier Holdinggesellschaften

Differenzierter Anlageansatz, basierend auf Exzellenz in ESG

Schwerpunkte der Anlagethemen: AgTech & Sustainable Agriculture, Life Sciences, Clean Technology & Energy

ESGTI ermöglicht Anlegern die Investition in ein konsequent auf ESG ausgerichtets Portfolio

Hünenberg, 01. Oktober 2021 - Die ESGTI AG ("ESGTI"), eine Investmentgesellschaft mit Fokus auf Investitionen in den Bereichen AgTech & Sustainable Agriculture, Life Sciences und Clean Technology & Energy unter Berücksichtigung entsprechender ESG-Kriterien, gibt heute den Handelsstart der Aktien des Unternehmens (Ticker: ESGTI), an der BX Swiss bekannt."Da ESGTI als ESG-Investmentgesellschaft aus der Schweiz heraus tätig ist, ist der heutige Handelsstart unserer ESGTI-Aktie an der BX Swiss ein wichtiger Meilenstein für unsere Gesellschaft und das ganze Team", kommentiert Andreas R. Bihrer, Verwaltungsratspräsident von ESGTI. "Wir freuen uns sehr über diese Rückkehr in unser Heimatland, welches die Kultur und die Standards von ESGTI umfassend repräsentiert."Die Notierung der ESGTI Aktie im freien Markt der Berliner Börse endete per 30. September 2021. Der heutige Eröffnungskurs der ESGTI-Aktie von CHF 3.23 reflektiert den Schlusskurs des gestrigen, letzten Handelstages in Berlin, umgerechnet in Schweizer Franken. Der Eröffnungskurs impliziert eine Marktkapitalisierung von CHF 83.9 Mio. für die ausstehenden 25'985'369 Namenaktien von ESGTI. Darüber hinaus bewertet dieser Preis das Unternehmen mit einem Abschlag von 28 % auf seinen NAV (Net Asset Value) zum 31. August, 2021