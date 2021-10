Nordex Gets 99.5 MW Wind Turbine Order in Ireland Autor: PLX AI | 01.10.2021, 07:31 | | 32 0 | 0 01.10.2021, 07:31 | (PLX AI) – Nordex receives order for 99.5 MW from Ireland.The order includes the delivery and installation of 31 N117/3600 turbines rated at reduced 3.21 MW output, as well as a premium service for the maintenance and servicing of the turbines over … (PLX AI) – Nordex receives order for 99.5 MW from Ireland.The order includes the delivery and installation of 31 N117/3600 turbines rated at reduced 3.21 MW output, as well as a premium service for the maintenance and servicing of the turbines over … (PLX AI) – Nordex receives order for 99.5 MW from Ireland.

The order includes the delivery and installation of 31 N117/3600 turbines rated at reduced 3.21 MW output, as well as a premium service for the maintenance and servicing of the turbines over a period of 15 years Nordex Aktie jetzt über den Testsieger (Finanztest 11/2020) handeln, ab 0 € auf Smartbroker.de



Wertpapier

Nordex Aktie





0 Kommentare 0 Autor abonnieren

Schreibe Deinen Kommentar Bitte melden Sie sich an, um zu kommentieren. Anmelden | Registrieren Kommentar abschicken Disclaimer