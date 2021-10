FAS AG: WTS-Gruppe stärkt Beratungsfeld M&A mit neuem Team

München, 01. Oktober 2021 - Die WTS-Gruppe, eines der führenden Beratungshäuser für Steuerberatung und Financial Advisory, treibt den Ausbau ihres Transaktionsgeschäfts mit Dr. Heiko Frank voran. Er wechselt mit einem 10-köpfigen Team vom M&A-Spezialisten Kloepfel Corporate Finance zur WTS-Gruppe gehörenden FAS. "Ich begrüße Dr. Heiko Frank ganz herzlich in unseren Reihen. Er gehört zu den Top-Experten im M&A-Beratungsmarkt. Mit ihm und seinem Team ergänzen wir unsere ohnehin sehr breit aufgestellte M&A-Praxis noch einmal deutlich um Deal Advisory und können unsere Mandate fortan ganzheitlich in allen Fragen rund um Unternehmenstransaktionen unterstützen", kommentiert Fritz Esterer, Vorstandsvorsitzender der WTS-Gruppe.

Dr. Heiko Frank hat Kloepfel Corporate Finance in 2016 mitbegründet und das Unternehmen zu einer festen Größe im M&A-Markt geformt. Zuvor hatte er im In- und Ausland verschiedene Führungspositionen in weiteren renommierten Professional Services Firms inne. Er verfügt über einen mehr als 30 Jahre langen Track Record als Begleiter namhafter Unternehmenstransaktionen. Seine inhaltlichen Schwerpunkte liegen auf den Themen Corporate Strategy und Corporate Finance mit Fokus M&A. Zudem ist Dr. Heiko Frank Aufsichtsrat in mehreren mittelständischen (börsennotierten) Unternehmen sowie Handelsrichter am Landgericht Augsburg.

Bei der FAS werden Dr. Heiko Frank und sein Team das Beratungsfeld M&A weiter ausbauen und das bestehende Dienstleistungsangebot insgesamt erweitern. "Im Bereich Transaction Services und Valuation sind wir bereits hervorragend aufgestellt. Mit Dr. Heiko Frank gehen wir nun einen Schritt weiter und bieten fortan ein ganzheitliches Beratungsangebot im Deal Advisory entlang des gesamten Transaktionsprozesses an - angefangen von M&A-Strategien und -Finanzierungen über die Due Diligence und Bewertungen bis hin zur Koordination der Vertragsverhandlungen und dem Closing", erklärt Dieter Becker, Vorstandssprecher von FAS. "Ich heiße Dr. Heiko Frank und sein Team ganz herzlich bei uns willkommen!"