Zweite Phase-2-Studie initiiert, die auf BioNTechs unternehmenseigener individualisierter mRNA-basierten Krebsimpfstoff-Plattform iNeST basiert

Randomisierte Phase-2-Studie wird rund 200 Patienten mit Hochrisiko-Darmkrebs umfassen, die zirkulierende Tumor-DNA nach einer adjuvanten Behandlung aufweisen

Die von BioNTech gesponserte Studie wird in den Vereinigten Staaten, Deutschland, Spanien und Belgien durchgeführt und nimmt ab sofort Patienten auf

BioNTech wird die gemeinsame Entwicklung von BNT122 (Autogenes Cevumeran, RO7198457) mit Genentech, einem Mitglied der Roche-Gruppe, in weiteren Studien fortsetzen

MAINZ, Deutschland, 1. Oktober 2021 (GLOBE NEWSWIRE) – BioNTech SE (NASDAQ: BNTX, „BioNTech“ oder „das Unternehmen“), gab heute bekannt, dass der erste Darmkrebspatient in einer klinischen Phase-2-Studie mit dem individualisierten mRNA-Krebsimpfstoff BNT122 (Autogenes Cevumeran, RO7198457) behandelt wurde. Die Studie wird in den Vereinigten Staaten, Deutschland, Spanien und Belgien durchgeführt. Die etwa 200 Patienten umfassende Studie untersucht die Wirksamkeit von Autogenem Cevumeran im Vergleich zu einer abwartenden Behandlungsstrategie („watchful waiting“) nach der operativen Entfernung des Tumors und Chemotherapie, was der derzeitige Behandlungsstandard bei diesen Hochrisikopatienten ist. Darmkrebs ist die zweithäufigste Krebserkrankung weltweit, der medizinische Bedarf an neuen Therapien ist daher nach wie vor hoch.

Die offene (open-label) Phase-2-Studie ( NCT04486378 ) untersucht Autogenes Cevumeran bei Patienten mit Darmkrebs im Stadium II oder III nach chirurgischer Entfernung des Tumors und abgeschlossener adjuvanter Chemotherapie. Bei dieser Indikation gehört es zum Behandlungsstandard, im Anschluss an die Entfernung des Primärtumors und der adjuvanten Chemotherapie abzuwarten, ob sich erneut Tumore bilden. Diese Behandlungsstrategie nennt sich auch „watchful waiting“. Bei einem Teil der Patienten kann der Tumor innerhalb von zwei bis drei Jahren nach der Operation mit erhöhter Wahrscheinlichkeit erneut auftreten. In der klinischen Studie werden Patienten mit einem hohen Risiko für ein solches Tumorrezidiv frühzeitig durch einen hochempfindlichen, krebsspezifischen Bluttest identifiziert, der zirkulierende Tumor-DNA (circulating tumor DNA, „ctDNA“) im Blut erkennt. In der Phase-2-Studie wird die Wirksamkeit von Autogenem Cevumeran als Einzelwirkstoff im Vergleich zur abwartenden Standardtherapie in dieser Hochrisikopatientengruppe untersucht. Der primäre Endpunkt der Studie ist das krankheitsfreie Überleben (disease-free survival, „DFS“). Zu den sekundären Zielen gehören das rezidivfreie Überleben (relapse-free survival, „RFS“), das Gesamtüberleben (overall survival, „OS“) und die Sicherheit der Therapie. Der erste Patient in der Studie wurde an einem klinischen Standort in Europa behandelt.