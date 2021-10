Schreibe Deinen Kommentar Bitte melden Sie sich an, um zu kommentieren. Anmelden | Registrieren Kommentar abschicken Disclaimer

Wereldhave Transaction of four French centers finalized Wereldhave announces it has finalized the disposal of four centers in France, as mentioned in the publication of the half year 2021 results. Attachment PR - Wereldhave finalizes disposal of four French shopping centers - …