Ampel-Liebe bei Illner: Postenschacher is in the air Autor: Tichys Einblick | 01.10.2021, 08:18 | | 47 0 | 0 01.10.2021, 08:18 | Es ist ein ernüchterndes Wahlergebnis. Dramen wie das in Berlin machen es schwer, das einfach so zu akzeptieren, aber nun sei es drum. Jetzt beginnen erstmal die viel größeren Dramen, nämlich die Koalitionsverhandlungen. Zwischen Lindner und Habeck wird nun eine Männerfreundschaftschaft deutlich, die ich persönlich schon kommen sehe, seit die beiden bei Illner saßen. „Nein Der Beitrag Ampel-Liebe bei Illner: Postenschacher is in the air erschien zuerst auf Tichys Einblick. Ein Beitrag von Elisa David.

0 Kommentare 0 Autor abonnieren

Schreibe Deinen Kommentar Bitte melden Sie sich an, um zu kommentieren. Anmelden | Registrieren Kommentar abschicken Disclaimer