Conviva gibt neue Daten zum IGTV-Wachstum, zur Leistung und gemeinsamen Nutzung von Instagram heraus

Conviva's 2021 IGTV Benchmarks - Social Insights Report (Graphic: Business Wire)

„Das Video ist der Kernbestandteil jeder Plattform der Sozialen Medien, da es bedeutend höhere Bindungsraten bringt und Marken damit auf frische, kreative Weise neue Zielgruppen erreichen können”, sagte Keith Zubchevich, CEO von Conviva. „Neue, längerförmige Formate wie insbesondere IGTV bieten Unternehmen einen Weg, eine tiefergehende Verbindung mit den Zuschauern aufzubauen, die sich selbst vollständig auf die Marke einlassen können.”

Neuer Instagram-Formate herrschen uneingeschränkt

Karussell-Posts (d. h. Beiträge mit zahlreichen Fotos oder Videos) sind von 2019 und 2020 von weniger als 15 % auf 20 % aller Posts im Jahr 2021 gewachsen. Gemeinsam machten Karussell- und IGTV-Posts in der ersten Hälfte 2021 30 % aller Posts aus, also den doppelten Anteil im Vergleich zu nur zwei Jahren vorher. Karussell-Posts wiesen unter allen Post-Formaten die höchste Bindungsrate auf, die von 1,2 % für Marken bis 5,4 % für Sportkonten reicht. Karussell-Posts mit Videoaufnahmen erreichten 17 % mehr Konten, erzielten 16 % mehr Impressions und führten zu 12 % mehr Kundenbindungen als Karussell-Posts nur mit Abbildungen.

Wenig überraschend also, dass der Anteil von alleinigen Foto-Posts von 56 % im Jahr 2019 auf nur etwas über die Hälfte aller Posts 2020 und 2021 fiel, während der Anteil von Videos allein von 30 % im Jahr 2019 auf 18 % 2021 fiel.

Einsatz von IGTV für Nischenprodukte

Während die Mehrheit der Videobindungen auf Instagram sich normalerweise an Tag eins eines Posts ergibt, kam Conviva zu dem Ergebnis, dass die Lebensdauer von IGTV-Posts überraschenderweise lange ist. IGTV-Videos erhalten nur 63 % ihrer Ansichten am ersten Tag des Posts, verglichen mit 85 % der Karussell- und 72 % der Instagram Videos allein. Karussell-Videos weisen am dritten Tag oder später 7 % ihrer Zuschaueransichten auf, Videos zu 19 % und IGTV-Videos mit 29 % noch bedeutend mehr.