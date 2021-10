In Deutschland, Österreich und der Schweiz spielen regionale Anbieter von Cloud Services ihre Stärken aus: Kapsch BusinessCom zählt im Heimatmarkt Österreich mit seinem breiten Angebot an Cloud-Diensten zu den zehn umsatzstärksten Anbietern und ist darüber hinaus in der DACH-Region erfolgreich. Lokal verwurzelte Anbieter zeigen sich auf dem Markt als echte Alternative zu Global Playern, wie beispielsweise IBM, Accenture oder T-Systems. Das sind Ergebnisse einer Analyse der Anbieterlandschaft der DACH-Region durch das Analystenhaus PAC.

„Cloud-Plattformen sind zunehmend die Basis für Innovation und neue Geschäftsmodelle“, sagt Jochen Borenich, Vorstand von Kapsch BusinessCom. „Wir freuen uns sehr, dass wir in der Analyse von PAC mit unserem nahezu lückenlosen End-to-End Cloud Services Portfolio im Heimatmarkt hervorstechen und zusätzlich gegen den Trend wachsen.“