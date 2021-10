Lufthansa: Die ersten Kurse sind da! Anzeige Nachrichtenquelle: Anlegerverlag | 01.10.2021, 08:34 | | 25 0 01.10.2021, 08:34 | Foto: www.anlegerverlag.de Die Lufthansa ist in den vergangenen zwei Tagen regelrecht in Turbulenzen hineingeflogen. Nachdem der Kurs seit den Jahrestiefs Mitte September in der Spitze fast 20 Prozent zulegen konnte und dabei so ganz nebenbei eine Kapitalerhöhung durchgeführt, geht es seit zwei Tagen in den Sinkflug. Am Mittwoch verlor die Aktie ziemlich genau drei Prozent und gestern ging es weitere 5,3% nach unten. Heute dagegen… Soeben gehen beim Broker Lang & Schwarz die ersten Transaktionen über die Bühne. Dabei liegt der Kurs nahezu unverändert im Vergleich zu gestern bei rund 5,89 Euro. Das sind unter dem Strich 0,5% weniger als gestern. Es bleibt abzuwarten, wie sich der Kurs heute entwickeln wird. Wünschenswert wäre eine Rückeroberung der Sechs-Euro-Marke. Doch auch ein weiterer Kursrutsch ist möglich. Fazit: Wie geht es mit der Lufthansa jetzt weiter? Nehmen die langfristigen Abwärtstrends doch wieder an Fahrt auf? Oder sehen wir vielleicht doch noch eine Trendwende? Und welchen Einfluss haben die neuen Aktien? In unserer exklusiven Sonderanalyse gehen wir genau diesen Fragen nach. Die Ergebnisse unserer Analyse können Sie heute ausnahmsweise kostenlos abrufen. Einfach hier klicken. Foto: www.anlegerverlag.de Kursverlauf von Deutsche Lufthansa der letzten drei Monate.

