Nel ASA macht endlich wieder positiven Schlagzeilen! Anzeige Nachrichtenquelle: Anlegerverlag | 01.10.2021, 08:38 | | 24 0 01.10.2021, 08:38 | Foto: www.anlegerverlag.de Nachdem Nel ASA-Aktionäre in den vergangenen Wochen und Monaten kaum einen Grund zur Freude hatten, macht der norwegische Elektrolysespezialist jetzt wieder positive Schlagzeilen. Ein Großauftrag aus Schottland für einen 5-Megawatt-Elektrolyseur konnte das Unternehmen vermelden. Außerdem soll Nel ASA in der Region Tours in Frankreich eine komplette Wasserstoff-Station errichten. Doch damit nicht genug… Denn gleiches hat nun auch auch das schwedische Logistik-Unternehmen Maser Frans bei Nel ASA bestellt. Die Anlage soll bereits 2022 ans Netz gehen. Trotz dieser zahlreichen guten Nachrichten ist der Aktienkurs von Nel ASA zuletzt nicht so recht von der Stelle gekommen. Nachdem die Unterstützung von 1,20 Euro erfolgreich verteidigt wurde, schoss der Kurs 15 Prozent nach oben, musste einen Teil dieser Gewinne aber schon wieder abgeben. Fazit: Die guten Nachrichten bei Nel ASA häufen sich. Es könnte also schnell gehen, bis der Markt die aktuelle Einschätzung korrigiert. Doch sollten Anleger jetzt schon einsteigen? Wie groß sind die Gewinnchancen? Wie hoch ist das Risiko? Angesichts der hochspannenden Situation haben wir Nel ASA genau unter die Lupe genommen. Hier können Sie die Ergebnisse abrufen. Foto: www.anlegerverlag.de Kursverlauf von Nel ASA der letzten drei Monate.

