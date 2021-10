Cureus-Portfolio wächst weiter - rd. 870 neue Pflegeplätze allein im dritten Quartal 2021

- Von Juli bis September 2021 starteten acht Bauprojekte

- Es entstehen damit zusätzlich 578 vollstationäre Pflegeplätze, 15 Service-Wohnungen, 36 Tagespflegeplätze, 10 Plätze in ABWG, 70 Plätze als Hausgemeinschaft

- Fertigstellung von 160 Pflegeplätzen im September 2021 in Mönchengladbach und Wuppertal

- Verschiedene Betreiber als langfristige Pächter mit an Bord

- Alle Projekte dienen dem organischen Wachstum von Cureus und verbleiben im eigenen Bestand

- Studienveröffentlichung zum Pflegeimmobilienmarkt am 5. Oktober 2021

Hamburg, 1. Oktober 2021. Die Cureus GmbH - Spezialistin für Pflegeimmobilien mit System - setzte auch im dritten Quartal 2021 kontinuierlich den Ausbau ihres Immobilienbestandes in verschiedenen Regionen Deutschlands erfolgreich fort. Das Unternehmen vermeldet neben zwei Fertigstellungen vor allem acht weitere Projektstarts an sechs Standorten auf zuvor bereits gesicherten Grundstücken in den drei Monaten von Juli bis September 2021. Damit hat das Unternehmen 160 stationäre Pflegeplätze fertiggestellt und den Bau von über 700 Einheiten begonnen; darunter Plätze für die stationäre Pflege (578 Einheiten), die Tagespflege (36 Einheiten), des Service-Wohnens (15 Einheiten) sowie eine ambulant betreute Wohngruppe (ABWG, 10 Einheiten) und eine Hausgemeinschaft (70 Einheiten). Alle Projekte sollen nach Fertigstellung im Unternehmen verbleiben und zusammen mit verschiedenen Betreiberpartnern langfristig bewirtschaftet werden.

Management unterstreicht großen Immobilienbedarf am Markt - Portfolio wächst weiter

"Wir bauen zurzeit in großer Menge die Pflegeplätze, die Deutschland in den kommenden Jahren dringend benötigen wird", sagt Christian Möhrke, Chief Operating Officer (COO) der Cureus. "Unser skalierbarer Systemansatz macht es möglich, in kurzer Zeit viele hochqualitative Pflegeimmobilien mit individuellem Charme zu erstellen. Damit begegnen wir dem demografischen Wandel und dem Ersatzbedarf von Bestandspflegeimmobilien. In unserem Ansatz haben wir die Bau- und die für die Betreiber wichtigen Betriebskosten durch verschiedene Maßnahmen optimiert, was Systempflegeimmobilien für unsere Betreiberpartner besonders attraktiv macht, denn sie ermöglichen einen höchst wirtschaftlichen Betrieb. Das kommt nicht zuletzt auch den Bewohnern zugute."