Der US-Softwareanbieter Snowflake führt die Cloud-Daten seiner Kunden zusammen. Amazon, Microsoft und Co. sind für ihn Rivalen und Partner zugleich. Der US-Anbieter führt für seine Kunden die Daten aus verschiedenen Datenbanken an einem Ort zusammen. Um dies zu erreichen, macht Snowflake einerseits die Dateninfrastruktur der meisten Kunden leistungsfähiger, andererseits bietet es ihnen ein leicht bedienbares Werkzeug, um all die Daten zu visualisieren und zu analysieren. Dabei betreibt Snowflake selbst keine eigenen Rechenzentren, sondern läuft auf Amazon Web Services (AWS), Microsoft Azure und seit Anfang 2020 auch Google Cloud. Das Unternehmen ist Marktführer beim sogenannten Data Warehousing, bei dem Daten in für Analysezwecke optimierten Datenbanken abgelegt werden. Summa Summarum gehört Snowflake zu den Profiteuren der digitalen Transformation und deren Beschleunigung in der Pandemie.

Zum Chart

Im übergeordneten Bild hat der Aktienkurs von Snowflake nach dem Börsengang im September 2020 ein All Time High im Dezember 2020 bei 429,00 US-Dollar markiert. Es folgte eine Konsolidierung bis Mai 2021 bis zum Tief bei 184,71 US-Dollar. Von diesem Tief hat sich ein bis heute gültiger Aufwärtstrend ausgebildet. Aktuell musste das Papier dem schwachen Umfeld im Tech-Sektor Tribut zollen und konsolidierte innerhalb des Trendkanals vom partiellen Hoch bei 324,00 US-Dollar bis zum Level bei 291,85 US-Dollar. Isoliert betrachtet hat der Kursverlauf den Supportlevel bei 291,85 US-Dollar verteidigt, der gleichzeitig als untere Begrenzung der Trendkanals fungiert. Erhöhen sich die Zinserwartungen der Marktteilnehmer aber weiter, ist es auch möglich, dass der Kursverlauf die 291,85 US-Dollar nachhaltig unterschreitet. Denn speziell bei Snowflake liegen die erwarteten Gewinn weit in der Zukunft und der geschätzte Barwert ist besonders sensibel auf steigende Zero-Rates. Aktuell stemmt sich der Kurs aber gegen die negativen Vorgaben und schloss am gestrigen Handelstag mit einem Plus von 2,94 Prozent.