Hotwire Global Communications baut seine globale Führungsposition in der Tech-Kommunikation mit Neueinstellungen und Kundengewinnen aus

„Technologie- und Innovationsführer managen die Komplexität weiterhin und suchen nach Lösungen zur Unterstützung“, sagte Heather Kernahan, Global CEO von Hotwire. „In diesem Jahr haben wir Schritte unternommen, um die Lücken zwischen Marketing und Vertrieb mit neuen integrierten Angeboten zu schließen und unsere Beziehungen zu unseren Kunden bei der Bewältigung wichtiger Veränderungen in ihrem Geschäft gestärkt. Wir arbeiten auch mit einigen erstaunlichen neuen Marken zusammen und vertiefen unser Know-how und unsere Führungsrolle in Schlüsselbereichen des Unternehmens.“

Neue Führungskräfte unterstützen schnelles Wachstum

Hotwire erweitert seine Teams weltweit weiterhin um leitende Führungskräfte in den Bereichen Strategie, Planung, Digital- und Kundenberatung. Im letzten Quartal wurden wichtige Neueinstellungen in Deutschland, Großbritannien und den USA vorgenommen.

In Deutschland kam Martin Opercan als Senior Director, Strategic Growth zu Hotwire und wird für die Kundenstrategie und -planung verantwortlich sein. Martin bringt über 20 Jahre Erfahrung in Marketing, Kommunikation und Business Development mit und leitete zuletzt das Münchner Büro der diffferent GmbH.

Rebecca Rhodes und Anastasia Pavolva sind kürzlich zum Hotwire UK-Team gestoßen. Rebecca ist Head of Planning und leitete vor ihrem Eintritt bei Hotwire ihre eigene Beratungsfirma SuperHuman und war zuvor Global Chief Creative Officer bei Golin. Anastasia ist Strategy Director mit Erfahrung in globalen Agenturen wie Ogilvy und im Markenmanagement bei Procter & Gamble.

In den USA werden zwei neue Senior Vice Presidents das Führungs- und Kundendienstteam verstärken. Andrea Holland hat in der Tech-Kommunikation bei großen globalen Marken wie Intuit, PayPal und LegalZoom sowie bei B2C-Tech-Startups in der Anfangsphase gearbeitet. Andrea ist PR-Trainerin und Autorin für LinkedIn Learning und leitete zuletzt ihre eigene Beratungsfirma DialedPR. Sie gründete auch die landesweit führende Jobbörse für PR-Fachleute, die Remote-Arbeit suchen, RemotePRJobs. Jessica Heagerty kommt von Dell Technologies zu Hotwire, wo sie in den Bereichen Analyst Relations und Field Marketing tätig war. Jessica begann ihre Karriere für globale Marken in führenden Kommunikationsagenturen.