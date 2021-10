01.10.2021 – Die Paragon GmbH &Co KGAA (ISIN: DE0005558696) hatte es sich so einfach vorgestellt: Verkauf seiner 60%-Beteiligung an der Tochtergesellschaft Voltabox AG, Geld in die Kasse und Kerngeschäft stärken. Nach mehr als einem Jahr scheint man nun am Ziel zu sein: Verkaufsverhandlungen seien über Voltabox-Aktienpaket abgeschlossen und gleichzeitig habe man einen Käufer für das getrennt verkaufte Voltabox-US-Geschäft. Aber die Erlöse aus diesem Verkauf werden nur einen Bruchteil dessen ausmachen, was man im März letzten Jahres vor Augen hatte – hierfür braucht man kein Hellseher zu sein. Es sollen Schweizer Investoren sein.