Aves One steigert EBITDA um 7,8% im ersten Halbjahr 2021 – Aves-Führung befürwortet Übernahmeangebot

Die Aves One AG blickt nach eigenen Angaben auf ein positives erstes Halbjahr 2021 zurück. Nachdem Aves im ersten Quartal 2021 nahezu alle Seecontainer-Bestände veräußert hat, fokussiert sich das Unternehmen voll und ganz auf das Rail-Geschäft. Unterdessen bewertet die Aves-Führung das freiwillige Übernahmeangebot einer von Swiss Life Asset Managers (CH) und Vauban Infrastructure Partners (FR) kontrollierten Gesellschaft in Höhe von 12,30 Euro je Aktie als „angemessen“ und empfiehlt seinen Aktionären, das Angebot anzunehmen.

„Das erste Halbjahr war nach wie vor geprägt von den Auswirkungen der COVID-19-Pandemie. In dieser herausfordernden Phase hat sich einmal mehr die Stabilität unseres Rail-Portfolios bewährt. Das Rail-Segment lieferte einen Umsatzbeitrag von etwa 88 Prozent und einen EBITDA-Beitrag von etwa 97 Prozent zum Halbjahresergebnis – eine deutliche Steigerung gegenüber dem Vorjahr. Diese Entwicklung verdeutlicht, dass wir Aves One mit der strategischen Fokussierung auf das Rail-Geschäft exzellent aufgestellt haben, um auch in herausfordernden Zeiten stabil und profitabel zu wachsen“, so Tobias Aulich, Vorstand der Aves One AG.

Die im eigenen Bestand gehaltenen Assets beliefen sich zum Bilanzstichtag 30. Juni 2021 auf ein Gesamtvolumen von rd. 794 Mio. Euro. Im ersten Halbjahr 2021 wurden 216 Kessel- und Intermodalwagen mit einem Volumen von rd. 19,6 Mio. Euro in den Bestand aufgenommen.

Aufgrund einer sehr positiven Entwicklung vor allem im zweiten Quartal und der stabilen Geschäftsentwicklung des Rail-Segments bestätigt der Aves-Vorstand die Prognose für das Geschäftsjahr 2021. Für das Geschäftsjahr 2021 erwarten das Management Umsatzerlöse von mehr als 100 Mio. Euro sowie ein EBITDA von mehr als 70 Mio. Euro.

INFO: Den vollständigen Halbjahresbericht H1-2021 der Aves One AG finden Sie hier.

Übernahmeangebot von 12,80 Euro je Aves-Aktie

Die Mietglieder des Vorstands und des Aufsichtsrats der Aves One AG befürworten nach eingehender Prüfung unterdessen das öffentliche Übernahmeangebot der Aves einer von Swiss Life Asset Managers (CH) und Vauban Infrastructure Partners (FR) kontrollierten Gesellschaft.