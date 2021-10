Kostenloses Webinar Partizipieren Sie am Megatrend Kryptowährungen Autor: wallstreet:online Zentralredaktion | 01.10.2021, 09:32 | | 217 0 | 0 01.10.2021, 09:32 | Kryptowährungen wie der Bitcoin stellen aktuell einen dominierenden Anlagetrend dar. Im kostenlosen Web-Tutorial von Smartbroker am 6. Oktober 2021 nehmen wir uns diesem Thema an. Foto: Smartbroker Kryptowährungen wie der Bitcoin stellen aktuell einen dominierenden Anlagetrend dar. Im kostenlosen Web-Tutorial von Smartbroker am 6. Oktober 2021 nehmen wir uns diesem Thema an. Vielen Anlegern bleibt der Zugang zu den digitalen Währungen aufgrund technischer Hürden verschlossen. Zertifikate bieten hierfür eine Alternative, um Direktinvestments umgehen zu können. Wir zeigen Ihnen, worin sich Zertifikate und Mini-Futures unterscheiden, welche Chancen und Risiken diese Finanzinstrumente für Anleger bieten und inwiefern Sie mit solchen Produkten am Megatrend Kryptowährungen partizipieren können. Als Experten haben wir David Hartmann zu Gast. In seiner Funktion als Produktmanager betreut David Hartmann die Emission von Anlageprodukten der Bank Vontobel Europe AG und ist zugleich gefragter Experte für regelmäßige Medienauftritte zu aktuellen Börsenthemen. Mit seiner Expertise wird er sich nicht nur zu ausgewählten Themen des Web-Tutorials äußern, sondern auch direkt auf die Fragen der Teilnehmer eingehen sowie Tipps und Tricks im Handel mit Zertifikaten aufzeigen. Sichern Sie sich einen der begrenzten Plätze und melden Sie sich noch heute für das kostenlose Web-Tutorial von Smartbroker an. Hier geht es zur Anmeldung!







