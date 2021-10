UBS stuft Zur Rose Group auf 'Sell'

Analysierendes Institut: UBS

Analyst: Sebastian Vogel

Analysiertes Unternehmen: Zur Rose Group

Aktieneinstufung neu: negativ

Kursziel neu: 257

Kursziel alt: 257

Währung: CHF

Zeitrahmen: 12m



ZÜRICH (dpa-AFX Analyser) - Die Schweizer Großbank UBS hat die Einstufung für Zur Rose Group auf "Sell" mit einem Kursziel von 257 Franken belassen. Dies schrieb Analyst Sebastian Vogel in einer am Freitag vorliegenden Studie anlässlich der verzögerten Einführung von E-Rezepten in Deutschland. Die von der zentral zuständigen Firma Gematik am Donnerstag angeführten Gründe hätten sich bereits in einer von ihm durchgeführten Befragung im April als Problem herauskristallisiert, so Vogel. Also seien seither kaum Fortschritte gemacht worden./agVeröffentlichung der Original-Studie: 30.09.2021 / 21:00 / GMTErstmalige Weitergabe der Original-Studie: 01.10.2021 / Uhrzeit in Studie nicht angegeben / GMTHinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.