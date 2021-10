L&T Technology Services erweitert das Angebot des Intel AI Builders Program mit seiner Radiologie-Lösung Chest rAI

L&T Technology Services Limited (BSE: 540115, NSE: LTTS), ein weltweit führendes reines Ingenieurdienstleistungsunternehmen, gab heute bekannt, dass seine preisgekrönte Gesundheitslösung Chest rAI in Zusammenarbeit mit dem globalen Technologieführer Intel Corporation entwickelt wurde.

Die KI-gestützte Lösung von LTTS ermöglicht Radiologen eine schnelle Einstufung von Anomalien im Röntgenbild, Kommentierung und automatische Befunderstellung mit deutlich verbesserter Leistung. Zu den Vorteilen von Chest rAI gehören ein höherer Durchsatz mit der Möglichkeit, mehr verwertbare Informationen zu gewinnen und die Wartezeit für Radiologen zu verkürzen.

LTTS ist vor kurzem eine strategische Vereinbarung mit einer der größten Teleradiologie-Plattformen in Indien eingegangen – 5C Network Private Limited. 5C Network wird Chest rAI nutzen, um Radiologen genaue Einblicke in die Patienten zu ermöglichen und gleichzeitig Zeit zu sparen.

Abhishek Sinha, Chief Operating Officer und Mitglied des Vorstands von L&T Technology Services, sagte: „Das Potenzial der digitalen Technik bei der Umwandlung komplexer, alter Problemstellungen des Gesundheitswesens in einfachere und ausgefeiltere Mechanismen steht nun allen zur Verfügung, wobei der Schutz der Patientendaten durch die Nutzung der hardwaregestützten Sicherheitstechnologien von Intel gewahrt bleibt. Mit weiteren Investitionen und durch die Nutzung unseres technischen Know-hows im Bereich der medizinischen Bildverarbeitung wollen wir eine vollständige Umgestaltung der indischen Diagnostiklandschaft im Gesundheitswesen ermöglichen. Diese Zusammenarbeit wird Millionen von Menschen nicht nur in den Städten, sondern auch in den ländlichen Gebieten zugute kommen.“

Sudhir Bahl, Vorstandsmitglied und Chief Strategy Officer, 5C Network, sagte: „Unser Ziel ist es, den Anbietern von Gesundheitsdienstleistungen in Indien als zuverlässiger Diagnosepartner mit technologiegestützter Entscheidungsfindung zu dienen. In der nächsten Wachstumsphase wollen wir unsere Radiologen mit den besten zukunftsweisenden Technologien ausstatten, um nicht nur unsere Qualität zu verbessern, sondern sie auch mit technologischer Unterstützung zu befähigen, klinische Spitzenleistungen in kürzerer Zeit zu erbringen. Mit LTTS’ Chest rAI auf Intels KI-Stack wollen wir höhere Branchen-Benchmarks erreichen.“