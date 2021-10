Welche Investments stehen aktuell im Schaufenster? Was bewegt die Märkte? Welche Unternehmen und Köpfe machen Kurse und welcher Handlungsbedarf ergibt sich daraus für Ihr Depot? In unserem Marktkompass beschäftigen wir uns heute unter anderem mit den folgenden Themen: DAX deutlich schwächer ++ Daimler: Wichtige Weichenstellung ++ BMW legt die Messlatte höher ++ Continental baut um.

> MÄRKTE & KURSE | In Washington wurde gestern ein vorläufiger Übergangshaushalt verabschiedet und so ein Shutdown vermieden. Die Abstimmung über das Infrastrukturprogramm von US-Präsident Joe Biden wurde aber erneut kurzfristig verschoben. Die Anhebung der Schuldenobergrenze bleibt dagegen weiter auf der Agenda. Einigen sich Republikaner und Demokraten nicht, droht den USA ab Mitte Oktober ein Zahlungsausfall. Das politische Gezerre ließ den Dow Jones gestern um 1,59 % auf 33.843 Punkte absacken. S&P 500 (-1,19 % auf 4.307 Punkte) und Nasdaq 100 (-0,43 % auf 14.689 Punkte) gaben ebenfalls nach. Die Statistikbehörde Eurostat veröffentlicht heute die Verbraucherpreise in der Eurozone für September. Experten erwarten hier eine Teuerung von 3,3 %. Das wäre der höchste Stand seit Herbst 2008. Damit dürfte zum Wochenschluss das Thema Inflation an den deutschen Börsen wieder in den Vordergrund rücken. Der Dax konnte sich heute nicht gegen die negativen Vorgaben aus den USA stemmen und eröffnete mit einem Minus von 1,43 % deutlich schwächer. Eine wichtige Weichenstellung gibt es heute bei Daimler.