Erster Aktienhandel im Weltraum: flatexDEGIRO startet experimentelle Handelsplattform auf ESA-Satellit

- Experiment liefert wertvolle Erkenntnisse über die Machbarkeit von satellitengestützten Handelssystemen und deren potentiellen Nutzbarkeit zur Aufrechterhaltung des Geschäftsbetriebs in Extremsituationen

- Technische Erkenntnisse zur Latenzmessung, Ausführungsgeschwindigkeit und Kommunikationszeit sollen zur stetigen Verbesserung der Sicherheit und Nutzbarkeit der eigenen Handelsplattform beitragen

Frankfurt am Main und Darmstadt - flatexDEGIRO AG (WKN: FTG111, ISIN: DE000FTG1111, Ticker: FTK.GR), Europas führender und am schnellsten wachsender Retail-Online-Broker, hat erfolgreich ein Handelsplattform-Experiment an Bord eines Satelliten der Europäischen Weltraumorganisation gestartet. Damit wurde der erste Aktienhandel im Weltraum umgesetzt - auf Basis des bestehenden, hausintern entwickelten Handelssystems. Die gewonnenen Erkenntnisse sollen flatexDEGIROs innovativen Cloud-Computing-Lösungen noch nutzerfreundlicher machen.



In Zusammenarbeit mit der Europäischen Weltraumorganisation (ESA) hat flatexDEGIRO heute ein In-Orbit-Trading-Experiment durchgeführt, um Erkenntnisse über die Machbarkeit von satellitengestützten Handelssystemen zu gewinnen. Das Experiment wurde an Bord des ESA-Testsatelliten OPSSAT getätigt, der sich aktuell in einer erdnahen Umlaufbahn befindet und konzentriert sich darauf, neue Informationen über Speicherplatz, Kommunikations- und Ausführungsgeschwindigkeit, Latenzzeiten sowie weitere Sicherheitsmerkmale zu gewinnen.

Für das Experiment hat flatexDEGIRO ein Weltraumprotokoll innerhalb seines Handelssystems entwickelt, um so mit dem OPSSAT-Satelliten zu kommunizieren. Dank der eigens entwickelten Software konnte flatexDEGIRO eine voll funktionsfähige sattelitengestützte Handelsplattform schaffen. Über diese hat flatexDEGIRO heute um ca. 19:00 Uhr MESZ erfolgreich den ersten Wertpapierhandel im Weltraum getätigt.