Die NHL - finally Home!

Die NHL ist zuhause im Home of Hockey bei MySports. Der TV-Sender zeigt ab dieser Saison die Spiele der besten und glamourösesten Hockey-Liga der Welt. Bis zu vier Matches am Wochenende zu europäischen Primetime-Zeiten in der Regular Season und natürlich den Titelkampf um den Stanley Cup. Auf deutsch und französisch kommentiert mit prominenten Zuzügen: der bekannte TV-Mann Stefan Bürer und der profilierteste NHL-Scout Thomas Roost berichten über unsere «Swiss Boys» in der Nordamerikanischen Meisterschaft.