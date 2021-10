WIESBADEN (ots) - 21,9 Millionen Menschen mit Migrationshintergrund leben in

Deutschland, davon 7,9 Millionen Wahlberechtigte



Im Jahr 2020 hatten 21,9 Millionen Menschen und somit 26,7 % der Bevölkerung in

Deutschland einen Migrationshintergrund. Wie das Statistische Bundesamt

(Destatis) auf Basis des Mikrozensus 2020 mitteilt, waren davon rund 7,9

Millionen Personen bei der Bundestagswahl am 26. September 2021 wahlberechtigt.

Dies entspricht etwa einem Drittel (36 %) aller Personen mit

Migrationshintergrund und 13 % aller Wahlberechtigten. Eine Person hat nach der

hier verwendeten Definition einen Migrationshintergrund, wenn sie selbst oder

mindestens ein Elternteil nicht mit deutscher Staatsangehörigkeit geboren wurde.



41 % der Wahlberechtigten mit Migrationshintergrund in Deutschland geboren







in Deutschland geboren. Die Eltern von 595 000 dieser Personen kamen in der

Türkei zur Welt, die Eltern von 272 000 Personen in Polen und die Eltern von 165

000 Personen in Italien. Die Mehrheit der Wahlberechtigten mit

Migrationshintergrund wurde aber im Ausland geboren (59 %). Diese 4,7 Millionen

zugewanderten Wahlberechtigten lebten durchschnittlich bereits 31 Jahre in

Deutschland. Zugewandert waren sie vor allem aus Polen (817 000 Personen),

Kasachstan (759 000) und Russland (700 000).



36 % der Wahlberechtigten mit Migrationshintergrund besitzen deutsche

Staatsangehörigkeit seit der Geburt



Voraussetzung für die Wahlberechtigung bei einer Bundestagswahl ist neben der

Volljährigkeit auch die deutsche Staatsbürgerschaft. Gut ein Drittel (36 %)

aller 7,9 Millionen Wahlberechtigten mit Migrationshintergrund besitzt diese

seit der Geburt. Ein weiteres knappes Drittel (32 %) erwarb die deutsche

Staatsangehörigkeit durch Einbürgerung und ebenfalls knapp ein Drittel (31 %)

hat die deutsche Staatsangehörigkeit aufgrund ihres Status als

(Spät-)Aussiedlerin oder (Spät-)Aussiedler. Knapp 1 % erlangte die deutsche

Staatsangehörigkeit mittels Adoption durch mindestens einen deutschen

Elternteil.



3 % aller Wahlberechtigten mit doppelter Staatsangehörigkeit



1,7 Millionen oder 3 % aller Wahlberechtigten besaßen neben der deutschen noch

eine weitere Staatsangehörigkeit - am häufigsten war dies die polnische (17 %),

gefolgt von der russischen (15 %) und der italienischen (6 %).



Bei der Bundestagswahl nicht wahlberechtigt waren laut Mikrozensus 2020 neben

8,7 Millionen in Deutschland lebenden volljährigen Ausländerinnen und Ausländern

auch die insgesamt 13,7 Millionen Minderjährigen, von denen 3,7 Millionen einen

Migrationshintergrund sowie die deutsche Staatsangehörigkeit und 1,7 Millionen Seite 2 ► Seite 1 von 2



