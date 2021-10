Corona-Krise wirkt sich auf die Wirtschaftsbranchen in Ost und West ähnlich aus

WIESBADEN (ots) - - Gastgewerbe: Starke Umsatzeinbußen in Ost und West im 1.

Jahr der Pandemie, Erholung seither nur im Westen



- Verarbeitendes Gewerbe: Coronabedingte Umsatzeinbrüche fallen im Westen

deutlicher aus



- Bauhauptgewerbe: Rohstoffmangel bremste zuletzt Konjunktur in Ost und West





Seite 2 ► Seite 1 von 4

- Wirtschaftsleistung im Jahr 2020 geht in ostdeutschen Ländern weniger zurückDie Corona-Krise hat sich auf die Wirtschaft in Ost- und Westdeutschland ähnlichgravierend ausgewirkt. Zwar gab es in einzelnen Branchen und Wirtschaftszweigendurchaus regionale Unterschiede, insgesamt zeigt sich jedoch ein vergleichsweiseeinheitliches Bild, wie das Statistische Bundesamt (Destatis) anlässlich desTages der Deutschen Einheit am 3. Oktober mitteilt. Aufgrund bestehenderstruktureller Unterschiede zwischen Ost und West zeigten sich allerdingsAbweichungen bei der Wirtschaftsleistung der jeweiligen Bundesländer im Jahr2020.Die stärksten Umsatzeinbußen hatte in Ost wie West das von den Maßnahmen gegendie Corona-Pandemie besonders betroffene Gastgewerbe zu verzeichnen: Hier gingendie nominalen Umsätze in den ersten 12 Monaten nach Ausbruch der Pandemie - alsovon März 2020 bis Februar 2021 - gegenüber dem Vorjahreszeitraum um fast dieHälfte zurück. Auch in den darauffolgenden Monaten verbesserte sich die Lage imGastgewerbe kaum, allerdings zeigte sich bei den Umsätzen in Westdeutschland vonMärz bis Juli 2021 gegenüber dem Vorjahreszeitraum eine leichte Erholung (+1,7%), während sie im Osten noch stärker einbrachen (-7,5 %).Im Verarbeitenden Gewerbe zeigte sich in Ost und West von März bis Juli 2021eine starke Erholung: Die nominalen Umsätze lagen 22,1 % (Ost) beziehungsweise23,0 % (West) über denen des Vorjahreszeitraums, der größtenteils vom erstenLockdown überschattet war, - und damit jeweils nahezu auf Vorkrisenniveau. Inden ersten 12 Monaten der Pandemie war der Umsatz im Verarbeitenden Gewerbe inden westdeutschen Ländern mit einem Minus von 9,9 % stärker eingebrochen als imOsten (-5,7 %). Das Bauhauptgewerbe insgesamt verzeichnete seit Ausbruch derPandemie keine Umsatzeinbrüche. Allerdings bremste der unter anderem durchCorona-Effekte hervorgerufene Rohstoffmangel die Konjunktur von März bis Juli2021: Gegenüber dem Vorjahreszeitraum gab es in Ost (+1,1 %) wie West (+ 1,4 %)nur geringe Umsatzzuwächse.Verarbeitendes Gewerbe: Branchen in Ost und West ähnlich stark betroffenDer Industriesektor ist im Westen Deutschlands stärker ausgeprägt als im Osten.In den westdeutschen Ländern war die Automobilherstellung als bedeutsamsteIndustriebranche in den knapp anderthalb Jahren seit Beginn der Krise den