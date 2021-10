Bremen am stärksten von Unternehmensinsolvenzen betroffen / Große regionale Unterschiede bei der Insolvenzhäufigkeit

WIESBADEN (ots) - Mit Blick auf die Betroffenheit von Unternehmensinsolvenzen

sind die einzelnen Bundesländer bisher unterschiedlich durch die Corona-Pandemie

gekommen. Im Jahr 2020 war Bremen mit monatsdurchschnittlich 8,3 beantragten

Unternehmensinsolvenzen pro 10 000 Unternehmen mit Abstand am stärksten

betroffen. Zudem war Bremen das einzige Bundesland, in dem im Corona-Jahr 2020

mehr Unternehmensinsolvenzen beantragt wurden als 2019, bevor

Corona-Sonderregelungen wie die Aussetzung der Insolvenzantragspflicht in Kraft

getreten waren (6,9). Wie das Statistische Bundesamt (Destatis) weiter mitteilt,

lag der bundesweite Durchschnitt der Insolvenzhäufigkeit für das Jahr 2020 bei

4,0, das heißt von 10 000 Unternehmen wurden durchschnittlich im Monat 4

Unternehmen insolvent. Im Jahr 2019, also vor der Corona-Pandemie, waren es 4,8

Unternehmen. Dieser Indikator setzt die Zahl der beantragten Insolvenzverfahren

in Beziehung zur Zahl der umsatzsteuerpflichtigen Unternehmen, sodass ein

regionaler Vergleich möglich ist.



Berlin war mit 6,1 Unternehmensinsolvenzen pro 10 000 Unternehmen am

zweitstärksten betroffen. Auch im Jahr 2019, noch vor der Corona-Pandemie, lag

die Insolvenzhäufigkeit in den beiden Stadtstaaten Bremen und Berlin zusammen

mit dem Saarland mit jeweils 6,9 am höchsten. Nordrhein-Westfalen war 2020 das

Flächenland mit dem höchsten Wert (5,4), wohingegen in Thüringen die

Insolvenzhäufigkeit mit einem Wert von 2,5 weniger als ein Drittel des Bremer

Werts betrug.







die beantragten Regelinsolvenzen pro 10 000 Unternehmen je Bundesland. Diese

Zahlen liegen aktuell für den August 2021 vor. Demnach sind Bremen mit 15,1 und

Sachsen mit 9,7 am stärksten betroffen. Thüringen steht mit einem Wert von 5,4

hier auf dem drittletzten Platz. Die geringste Insolvenzhäufigkeit im August

2021 weist das Saarland mit 4,1 beantragten Regelinsolvenzverfahren pro 10 000

Unternehmen auf.



Das Insolvenzgeschehen war in den Jahren 2020 und 2021 infolge der

Corona-Pandemie von Sonderregelungen geprägt: So war die Insolvenzantragspflicht

für überschuldete Unternehmen von Anfang März bis Ende 2020 ausgesetzt. Diese

Regelung galt bis Ende April 2021 weiter für Unternehmen, bei denen die

Auszahlung der seit 1. November 2020 vorgesehenen Hilfeleistungen noch ausstand.

Für diese Unternehmen wurde die Insolvenzantragspflicht erst zum 1. Mai 2021

wieder vollumfänglich eingesetzt. Es ist davon auszugehen, dass die staatlichen

Konjunkturhilfen für die Unternehmen sowie die erst ab Mai 2021 wieder durchweg

geltende Insolvenzantragspflicht zu den niedrigen Insolvenzzahlen im Jahr 2020

beigetragen haben.



Hinweise zu Regelinsolvenzverfahren:



Die Insolvenzantragspflicht erfasst nicht Unternehmensschließungen, die

unabhängig von einer Insolvenzantragspflicht aus anderen Gründen erfolgen. Von

den Insolvenzverfahren in Deutschland sind 30 % Regelinsolvenzverfahren, zu

denen in erster Linie alle Verfahren von Unternehmen zählen (rund 55 % aller

Regelinsolvenzverfahren). Außerdem findet das Regelinsolvenzverfahren Anwendung

bei Personen, die wirtschaftlich tätig sind. Dazu gehören unter anderem die

persönlich haftenden Gesellschafter einer offenen Handelsgesellschaft (oHG),

Mehrheitsgesellschafter einer Kapitalgesellschaft sowie ehemals selbstständig

Tätige, deren Vermögensverhältnisse als nicht überschaubar eingestuft werden.



Methodische Hinweise:



Die vorläufigen monatlichen Angaben, hier für August 2021, basieren auf

aktuellen Insolvenzbekanntmachungen aller Amtsgerichte in Deutschland. Sie

können durch Dubletten und andere Qualitätsbeschränkungen betroffen sein und

stellen daher vorläufige Angaben dar. Das Statistische Bundesamt veröffentlicht

die Entwicklung der beantragten Regelinsolvenzverfahren in Deutschland während

der Corona-Krise monatlich auf der Corona-Sonderseite im Internetangebot des

Statistischen Bundesamtes.



Weitere Informationen:



Tiefer gegliederte regionale Ergebnisse zum Insolvenzgeschehen liefern die

Statistischen Ämter der Länder u.a. auf ihren jeweiligen Internetseiten.



Detaillierte Daten zum Insolvenzgeschehen in Deutschland können über die

Tabellen 52411 (Insolvenzen) in der Datenbank GENESIS-Online abgerufen werden.

Weitere Ergebnisse und methodische Hinweise bietet die Fachserie 2, Reihe 4.1.



Die vollständige Pressemitteilung sowie weitere Informationen und Funktionen

sind im Internet-Angebot des Statistischen Bundesamtes unter

https://www.destatis.de/pressemitteilungen zu finden.



Weitere Auskünfte:



Insolvenzen,



Telefon: +49 611 75 2811,



www.destatis.de/kontakt



Pressekontakt:



Rückfragen an obigen Ansprechpartner oder an:

Statistisches Bundesamt



Pressestelle



Telefon: +49 611-75 34 44

www.destatis.de/kontakt



Weiteres Material: http://presseportal.de/pm/32102/5034780

OTS: Statistisches Bundesamt





