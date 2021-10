Die HORNBACH Holding AG & Co. KGaA Konzerns (ISIN: DE0006083405) hat im ersten Halbjahr 2021/22 (1. März bis 31. August 2021) ihren profitablen Wachstumskurs fortgesetzt und in ihrem Geschäftsgebiet weiter Marktanteile hinzugewonnen. Der Konzernumsatz stieg in den ersten sechs Monaten um 5,1 % auf 3.292,4 Mio. Euro (Vj. 3.132,2 Mio. Euro). Die erfreuliche Umsatzentwicklung sowie die Gewinnsteigerungen im zweiten Quartal haben dazu geführt, dass das bereinigte Konzernbetriebsergebnis (EBIT) der Hornbach-Gruppe im ersten Halbjahr die Bestmarke des Vorjahreszeitraums übertraf. Aufgrund der guten Entwicklung im ersten Halbjahr werden Umsatzwachstum und bereinigtes EBIT im Gesamtjahr nunmehr im oberen Drittel der Prognosebandbreite erwartet.

„Unsere Halbjahreszahlen zeigen: Die Verbraucher legen weiter großen Wert auf ein schönes und sicheres Zuhause. Die Kundennachfrage nach Bau- und DIY-Projekten blieb in den Sommermonaten hoch, obwohl das Wetter sehr unbeständig war und die Verbraucher wieder deutlich mehr verreisten. Dass wir die Umsätze im ersten Halbjahr 2021/22 um weitere 5,1 % steigern und sogar beim bereinigten EBIT den Rekordwert des Vorjahres toppen konnten, bestätigt eindrucksvoll die Leistungsfähigkeit unseres Interconnected Retail“, sagte Albrecht Hornbach, Vorstandsvorsitzender der Hornbach Management AG. „Dank ICR hat sich Hornbach insbesondere unter den schwierigen Pandemiebedingungen des ersten Kalenderhalbjahres in Deutschland und anderen wichtigen Ländermärkten signifikant besser entwickelt als der Branchendurchschnitt und Marktanteile hinzugewonnen.“

Im größten operativen Teilkonzern Hornbach Baumarkt AG (DIY-Einzelhandel), der zum 31. August 2021 insgesamt 165 Standorte sowie Onlineshops in neun europäischen Ländern betreibt, stieg der Nettoumsatz im ersten Halbjahr 2021/22 um 4,6 % auf 3.085,2 Mio. Euro (Vj. 2.949,0 Mio. Euro). Im zweiten Quartal wurden neue Bau- und Gartenmärkte in Trollhättan (Schweden) und in Cluj (Rumänien) eröffnet. Flächen- und währungskursbereinigt erzielten die Bau- und Gartenmärkte in den ersten sechs Monaten ein Umsatzwachstum von 3,4 %. Das DIY-Onlinegeschäft (Interconnected Retail; Abk.: ICR) verzeichnete in der ersten Geschäftsjahreshälfte ein Umsatzwachstum von 48,4 % auf 593 Mio. Euro und erreichte somit einen Umsatzanteil im Teilkonzern von 19,2 % (Vj. 13,6 %).