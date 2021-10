DEUTSCHE BANK stuft VALEO auf 'Hold'

Analysierendes Institut: DEUTSCHE BANK

Analyst: Christoph Laskawi

Analysiertes Unternehmen: VALEO

Aktieneinstufung neu: neutral

Kursziel neu: 25

Kursziel alt: 28

Währung: EUR

Zeitrahmen: 12m



FRANKFURT (dpa-AFX Analyser) - Die Deutsche Bank hat das Kursziel für Valeo von 28 auf 25 Euro gesenkt und die Einstufung auf "Hold" belassen. Die Berichtssaison für die Autozulieferer werde ziemlich schwach, schrieb Analyst Christoph Laskawi in einem am Freitag vorliegenden Ausblick. Am Ende des Tunnels stehe momentan allenfalls ein Flackerlicht, die Überzeugung in eine Erholung sei noch recht gering und die Berechenbarkeit mau./ag/ajxVeröffentlichung der Original-Studie: 01.10.2021 / Uhrzeit in Studie nicht angegeben / GMT Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 01.10.2021 / 06:01 / GMTHinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.