Der Chipmangel trifft die Autobranche hart. Kassierte Prognosen häufen sich. Welche Auto-Aktien leiden besonders oder ist Knappheit in den Kursen schon eingepreist? Drei Autoexperten wagen einen Ausblick.

Die monatliche Konjunkturumfrage des ifo-Instituts zeigt eine nochmalige Verschärfung des Materialmangels in der deutschen Industrie, der nun so groß wie nie zuvor ist. Besonders die Autobranche leidet extrem. Von den in der Konjunkturumfrage befragten Industrieunternehmen berichteten 77 Prozent über Engpässe und Probleme bei der Beschaffung von Vorprodukten und Rohstoffen, der bisherige Rekordwert vom August lag bei 69 Prozent. In der Autoindustrie berichten dabei 97 Prozent aller Unternehmen von Problemen.

Laut einer neuen Studie der Beratungsfirma Alix Partners wird der Chipmangel die globale Autoindustrie noch deutlich stärker belasten als bisher angenommen. Wegen der fehlenden Halbleiter dürfte die Branche dieses Jahr Umsatzeinbüßen in Höhe von 210 Milliarden US-Dollar verzeichnen. Denn trotz vorhandener Nachfrage kann nicht ausreichend geliefert werden. Im Mai waren die Alix-Experten noch von einer halb so hohen Belastung ausgegangen. Als Folge wollen immer mehr Autohersteller ihre Preise erhöhen.