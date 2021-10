„Der Aufsichtsrat der Carl Zeiss Meditec AG dankt Ludwin Monz für sein außerordentlich hohes Engagement und die großen Erfolge als Vorstandsvorsitzender der Carl Zeiss Meditec AG. Er hat das Unternehmen entscheidend und nachhaltig vorangebracht und zum größten börsennotierten Unternehmen Ostdeutschlands aufgebaut. Dabei ist es ihm gelungen, die Carl Zeiss Meditec zu einem Technologieführer in der Augenheilkunde und Mikrochirurgie zu machen“, betonte Dr. Karl Lamprecht, Aufsichtsratsvorsitzender der Carl Zeiss Meditec AG und zugleich Vorstandsvorsitzender der Carl Zeiss AG. „Wir bedauern seine Entscheidung, für eine weitere Amtszeit nicht zur Verfügung zu stehen, und wünschen ihm für seine Zukunft alles Gute und viel Erfolg.“

Es waren sehr spannende und erfolgreiche Jahre

Dr. Ludwin Monz bedankt sich seinerseits beim Aufsichtsrat für die vertrauensvolle Zusammenarbeit: „Es waren sehr spannende und erfolgreiche Jahre hier bei der Carl Zeiss Meditec AG. Ich möchte mich beim Aufsichtsrat für die hervorragende Unterstützung und bei allen Kunden, Partnern und natürlich bei allen Mitarbeiterinnen und Mitarbeitern für die lange und sehr gute Zusammenarbeit bedanken. Meinem Nachfolger Markus Weber wünsche ich persönlich alles Gute und weiterhin viel Erfolg.“

Dr. Karl Lamprecht freut sich, mit Dr. Markus Weber einen hochkompetenten Nachfolger aus den Reihen der ZEISS Gruppe berufen zu können. „In den 20 Jahren bei ZEISS hat Markus Weber in verschiedenen Managementfunktionen eine enorme Bandbreite an Erfahrungen sammeln und wichtige Impulse für die ZEISS Gruppe setzen können. So unter anderem auch bei der Carl Zeiss Meditec AG im Bereich Microsurgery oder zum Beispiel als Leiter der Business Unit Research Microscopy Solutions. Gerade dort hat er sich ein ausgeprägtes Kundenverständnis und Kundennetzwerk im Bereich Life Sciences erarbeiten können“, so Dr. Lamprecht. „Markus Weber verfügt über ein hervorragendes Technologieverständnis und exzellente Fähigkeiten im Innovationsmanagement.“