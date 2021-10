--------------------------------------------------------------

?Making of Urlaubsgefühl?-Videos Jetzt ansehen

https://www.youtube.com/playlist?list=PLv_pBGO3lVFdVIrk0K8-c82N1eNBF-XWJ

--------------------------------------------------------------



Seite 2 ► Seite 1 von 2

Wagrain-Kleinarl (ots) - Digitaler Kurzurlaub in Wagrain-Kleinarl- Tourismus-Destination startet mit Videokampagne Aufbau digitalerBeziehungswelt- #urlaubsgefühl: Entscheidend ist, wie wir sindNicht erklären, werben oder verkaufen, sondern jene Eindrücke und Emotionenschaffen, die das Urlaubserlebnis einzigartig machen. In sieben zwischen 90 und130 Sekunden langen Videos lässt Wagrain-Kleinarl einige jener Menschen zu Wortkommen, die das spezielle Urlaubsgefühl in der Region entstehen lassen: Derpassionierte Pistenraupenfahrer Markus präpariert im nächtlichen Einsatz dieweißen Hänge. Der Alpaka-Züchter Bernhard spart auf seinem Bergbauernhof nichtmit Kritik an der aktuellen Tourismusentwicklung. Die Vermieterin Anjapräsentiert statt einer designten Wellness-Hotelwelt die Raffinesse ihrerKlappbetten. Und Skibus-Chauffeur Sepp trägt für seine Durchsagen einen Kampfmit dem Bus-Mikro aus.Das "Making of" des UrlaubsgefühlsMit der ersten Video-Staffel startet Wagrain-Kleinarl Tourismus heute, am 1.Oktober 2021, eine Digital-Kampagne, die bis 2025 in mehreren Ausbaustufen einedigitale Beziehungswelt der Region mit ihren Gästen entstehen lassen soll. "Wirwollen unseren Gästen und potenziellen Gästen ein orts- und zeitunabhängigesUrlaubserlebnis ermöglichen. Durch unkonventionelle Zugänge imGeschichtenerzählen und mit den Macher:innen des Urlaubsgefühls, die einem auchals Gast vor Ort begegnen", so Tourismusdirektor Stefan Passrugger. Nichts istgestellt, keine Off-Stimme rückt das filmisch Erlebte in künstlichesMarketing-Licht, keine Werbebotschaft wird einem aufs Aug' gedrückt. Dassituative Erleben zählt. Wolfgang Viehhauser, Bürgermeister von Kleinarl: "Wirsind eine Gemeinschaft, die Wert auf ein offenes, natürliches und regionalgeprägtes Miteinander legt. Die Menschen und ihr Charakter beseelen unseren Ortund unser Urlaubsangebot. Dadurch erlebt man Wagrain-Kleinarl als Einheimische:rauf Zeit und nicht durch die Konsument:innen-Brille."#urlaubsgefühl Kurzurlaub für Kopf und SinneDen Ideengebern von Wagrain-Kleinarl Tourismus geht es darum, in der digitalenKommunikation Menschen auch über Hunderte oder Tausende Kilometer das fürWagrain-Kleinarl spezielle Urlaubsgefühl zu vermitteln und eine nachhaltigeBeziehung aufzubauen: "Natürlich sind wir überzeugt, dass es bei uns amschönsten ist und wir das beste Wintersport- und Sommerangebot haben. Dasselbe