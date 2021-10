Ölpreise rutschen ab - OPEC+ will offenbar Produktion ausweiten

Anzeige

London 01.10.2021 - Brent- und WTI-Rohöl bewegen sich am Freitag leicht nach unten. Die OPEC+ Staaten kommen in der nächsten Woche zusammen, um über den Ölmarkt zu verhandeln.



Der Ölmarkt gilt gegenwärtig als sehr eng, was den Preis für das Fass Brent-Rohöl zum Wochenbeginn über die Marke von 80 USD trieb. Die globalen Rohölbestände sind in den vergangenen Monaten deutlich zurückgegangen, während die Förderung noch nicht wieder ausreichend gesteigert wurde.