JAMPRO veranstaltet virtuelle Investitionskonferenz

Auf der Veranstaltung werden neue Projekte und Entwicklungen in den Bereichen Agrarwirtschaft, Outsourcing, Fertigung, Energie, Tourismus und Kreativwirtschaft in über 30 Podiumsdiskussionen, Interviews und Gesprächen mit Regierungs- und Wirtschaftsvertretern vorgestellt. Die Investitionskonferenz zielt darauf ab, die Beziehungen zwischen Unternehmen und Interessenvertretern zu fördern, und wird die Bemühungen Jamaikas um eine wirtschaftliche Erholung im Rahmen von COVID-19 veranschaulichen.

Die Jamaica Promotions Corporation (JAMPRO) veranstaltet „Explore: Do Business Jamaica Virtual Investment Conference (DBJVIC)“ vom 17. bis 18. November 2021, um lokalen und internationalen Investoren die Geschäftsmöglichkeiten in den wachsenden Branchen der Insel vorzustellen.

Die Konferenz wird gleichzeitig über zwei Plattformen abgehalten: ein virtuelles, interaktives Veranstaltungsportal, das ein Echtzeit-Engagement und B2B-Treffen ermöglicht, und ein Live-Stream-Event über soziale Medien, das den wirtschaftlichen Fortschritt Jamaikas ins rechte Licht rückt und das Bewusstsein dafür schärft. Dieses Format wird JAMPRO helfen, die Teilnehmer, darunter aktuelle und potenzielle Investoren, JAMPRO-Kunden, Interessenvertreter des privaten und öffentlichen Sektors sowie diplomatische Vertretungen, anzusprechen.

JAMPRO rechnet mit einer großen weltweiten Beteiligung auf der Grundlage der geplanten internationalen Werbeaktionen, die die Nutzung der virtuellen B2B-Meeting-Plattform durch potenzielle Investoren sicherstellen werden.

Neue Geschäftsmöglichkeiten

Der jamaikanische Minister für Industrie, Investitionen und Handel, Audley Shaw, CD, MP, sagte auf der Veranstaltung, dass die virtuelle Investitionskonferenz eine neue Gelegenheit für die Regierung darstelle, die Geschäftsmöglichkeiten in Jamaika stärker zu fördern.

Er erklärte: „ Diese virtuelle Konferenz wird es uns ermöglichen, Investoren in aller Welt zu erreichen und direkt anzusprechen, die an Geschäften mit Jamaika interessiert sind, aber weitere Marktinformationen und Hinweise auf das Potenzial in den Sektoren der Insel benötigen. Aus unserer Sicht ist es der richtige Zeitpunkt, diese globale Veranstaltung auszurichten, da die Menschen nach neuen Unternehmungen suchen, während die Welt langsam zur Normalität zurückkehrt.“

Diane Edwards, Präsidentin von JAMPRO, schloss sich den Worten des Ministers an und zeigte sich zuversichtlich, dass die Konferenz Ergebnisse für Jamaika und die Teilnehmer bringen wird: „ Das Format der Konferenz ist sehr wirkungsvoll, denn es bietet Führungskräften aus der internationalen Wirtschaft eine hervorragende Gelegenheit, wertvolle Einblicke in jamaikanische Investitionsmöglichkeiten zu erhalten, sich mit Kollegen aus verschiedenen Branchen auszutauschen und bankfähige Projekte zu erkunden, und das alles an einem Ort ihrer Wahl. Wir glauben, dass diese Konferenz zur Entwicklung lukrativer Partnerschaften und finanzieller Möglichkeiten für lokale und internationale Investoren führen wird.“

Personen können sich für die Veranstaltung anmelden unter explore.dobusinessjamaica.com

ÜBER EXPLORE: DO BUSINESS JAMAICA VIRTUAL INVESTMENT CONFERENCE (DBJVIC)

Die „Explore: Do Business Jamaica Virtual Investment Conference“ ist eine zweitägige Veranstaltung, die Investitions- und andere Geschäftsmöglichkeiten in Jamaika aufzeigt. Die Veranstaltung, die von der jamaikanischen Investitions- und Exportförderungsagentur JAMPRO ausgerichtet wird, bietet den Teilnehmern eine Plattform, um mehr über jamaikanische Investitionsmöglichkeiten zu erfahren, lukrative Projekte zu besichtigen und Geschäftsbeziehungen aufzubauen.

Die „Explore Do Business Jamaica Virtual Investment Conference“ wird von dem Foundations for Competitiveness and Growth Project (FCGP), der National Commercial Bank (NCB), Mystique Integrated und M-One Productions gesponsert.

Weitere Informationen über die Konferenz finden Sie unter https://explore.dobusinessjamaica.com/.

