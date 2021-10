Moderna: Alarmstufe Rot!

Moderna-Aktionäre dürften heute extrem schlechte Laune haben. Das Kurstableau weist nämlich ein Minus von rund zwei Prozent aus. Dadurch kosten die Papiere mittlerweile nur noch 327,15 EUR. Beginnt jetzt das große Zittern der Bullen oder können sie morgen schon zurückschlagen?

Deutlich verschlechtert hat sich durch diesen Kursrutsch die übergeordnete Technik. Da Moderna mit hoher Geschwindigkeit auf eine wichtige Unterstützung zu rauscht. Schließlich ist das viel beachtete Ein-Monats-Tief nur noch rund zwei Prozent entfernt. Diese letzte Bastion auf dem Weg nach unten stellt sich dem Kurs bei 321,95 EUR in den Weg. Anleger sollten sich also anschnallen, denn er dürfte in den nächsten Tagen hoch her gehen.

Turnaround-Jäger könnten den Tag nun zum Einstieg nutzen. Immerhin bekommen Sie einen ordentlichen Nachlass. Wem die ganze Entwicklung dagegen zu schnell ging, sieht sich heute vermutlich bestätigt.

