Neue Energiewirtschaft im Aufbruch / Der bne auf der The smarter E Europe in München

Seite 2 ► Seite 1 von 2

Berlin (ots) - Pressemitteilung des Bundesverbands Neue EnergiewirtschaftVom 6. bis 8. Oktober 2021 präsentiert sich der Bundesverband NeueEnergiewirtschaft (bne) auf der The smarter E Europe in München.bne-Geschäftsführer Robert Busch betont: "Wir spüren eine starkeAufbruchsstimmung in der neuen Energiewirtschaft. Die Branche steht mit vielenInnovationen und neuen Geschäftsmodellen in den Startlöchern. Die Messe zeigtes, die Unternehmen sind bereit. Jetzt muss die Politik den Weg frei machen füreine dezentrale, digitale, marktorientierte und unbürokratische Energiewende.Die Konzepte für mehr Klimaschutz mit Markt und Innovation liegen auf dem Tisch.Man muss es nur wollen!"Wie eine Neuausrichtung der Energiewende geht, hat der bne in 16 Punkten (https://www.bne-online.de/fileadmin/bne/Dokumente/Positionspapiere/2021/BNE_Wahlpapier.pdf) aufgezeigt. Oberste Priorität hat ein schneller Ausbau von Photovoltaikund Windenergie, bei der PV vor allem über förderfreie Projekte außerhalb desErneuerbare-Energien-Gesetzes (EEG). Das EEG sollte zu einem echtenInnovationstreiber weiterentwickelt werden, um Technologien zu fördern, die sichheute noch nicht am Markt rechnen. Zugleich bedarf es einer schnellen Beendigungfossiler Subventionen. So müssen erneuerbare Energien oft nur deshalb gefördertwerden, weil fossile Energien subventioniert werden.Robert Busch weiter: "Wie es nach der Bundestagswahl energiepolitischweitergeht, wird Topthema auf der Messe sein. Die neue Energiewirtschaft sendetdas klare Signal, dass Innovationskraft und Unternehmergeist noch immer da sind.Höchste Zeit also, das Dickicht überkommener Regulierungen zu roden und diePosition Europas im wachsenden Weltmarkt wieder zu stärken."Branchenübergreifende Lösungen für eine intelligente und nachhaltigeEnergieversorgungAuch 2021 ist der bne als Premiumpartner der Messe in München dabei. "Creating anew energy world" - dieses Ziel verfolgt The smarter E Europe, Europas größteenergiewirtschaftliche Plattform. Im Fokus stehen branchenübergreifende Lösungenaus den Sektoren Strom, Wärme und Verkehr für eine intelligente und nachhaltigeEnergieversorgung. The smarter E Europe vereint die vier Fachmessen IntersolarEurope, ees Europe, Power2Drive Europe und EM-Power Europe. Der bne präsentiertsich vom 6. bis 8. Oktober auf der EM-Power Europe, der internationalenFachmesse für Energiemanagement und vernetzte Energielösungen, in Halle B5,Stand B5.550 gemeinsam mit den bne-Mitgliedern Discovergy, AKTIF Technology undSolarPraxis.bne-Themensessions zu virtuellen Kraftwerken und zukunftsfähigen Quartieren