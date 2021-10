Schreibe Deinen Kommentar Bitte melden Sie sich an, um zu kommentieren. Anmelden | Registrieren Kommentar abschicken Disclaimer

"No intention to ban" Fed-Chef Powell will kein Krypto-Verbot – Bitcoin-Kurs erholt sich Anders als China planen die USA kein pauschales Verbot von Kryptowährungen wie dem Bitcoin. Das bestätigte gestern Fed-Chef Powell in einer Anhörung. Die Meldung sorgte für ordentlich Rückenwind am Krypto-Markt.