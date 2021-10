Berlin (dts Nachrichtenagentur) - Die Deutsche Bahn erhöht ihre Preise im Fernverkehr zum Fahrplanwechsel am 12. Dezember. Durchschnittlich betrage die Preissteigerung 1,9 Prozent, teilte der Konzern am Freitag mit.Die Flexpreise und die Preise für Streckenzeitkarten sowie für die verschiedenen BahnCards erhöhen sich allerdings allesamt um durchschnittlich 2,9 Prozent. Die Preise für die BahnCard 25 und 50 seien zuvor sieben Jahre nicht erhöht worden, so die Bahn. Die Super-Sparpreise und Sparpreise sollen wie bisher ab 17,90 Euro bzw. 21,50 Euro erhältlich sein. Der Preis für eine Sitzplatzreservierung bleibt mit 4 Euro in der 2. Klasse bzw. 5,30 Euro in der 1. Klasse unverändert.Insgesamt liege die Preissteigerung "deutlich unter der Inflationsrate von aktuell 4,1 Prozent", so die Bahn. Eine Fahrt im Fernverkehr koste auch nach der Preiserhöhung im Dezember etwa so viel wie im Jahr 2012. Buchungsstart für den neuen Fahrplan mit allen Angeboten ist der 13. Oktober. Wer bis einschließlich 11. Dezember seine Reise bucht, fährt noch zu den alten Preisen.