Freitag ist beim Bernecker Börsenkompass Portfolio Tag. Wir durchforsten unsere Empfehlungsliste und nehmen bei ausgewählten Positionen Anpassungen vor. Diese Arbeit ist unerlässlich für den Erfolg an der Börse. Nehmen auch Sie sich ein paar Minuten Zeit für die Bestandspflege in Ihrem Depot. In unserem Portfolio befinden sich aktuell 18 Positionen. 14 davon liegen während des Schreibens dieser Zeilen im Plus. Die durchschnittliche Rendite beläuft sich auf über 53 Prozent Buchgewinn.

Diese Woche haben wir den Stop für MUTARES ausgesetzt, dazu unten mehr. Heute heben wir ein Zielkurs und einen Stoppkurs an. Ein Wert wurde uns just heute Vormittag ausgestoppt. Außerdem passen wir bei vier Engagements die Einschätzung an. Konkret betroffen sind die Aktien von AMAZON, AMERICAN WATERWORKS, E.ON und FACEBOOK. Lesen Sie in der Stop&Go-Meldung die Details.Zunächst der kurze Blick auf den Gesamtmarkt, repräsentiert durch die großen Indizes. DAX, DOW JONES und NASDAQ100 verharren im Konsolidierungsmodus. Die Gemengelage an den Börsen hat sich eingetrübt. Der drohende Shutdown in den USA, im schlimmsten Fall sogar kombiniert mit der Zahlungsunfähigkeit und die sich weiter konkretisierende Zinswende nagen schon seit mehreren Wochen an der Stimmung der Marktteilnehmer. Diese Woche kam noch das rückläufige Konsumentenvertrauen dazu. Traditionell ist der Konsum das wichtigste Standbein der US-Wirtschaft. Der DAX hält sich in dem Umfeld wacker, wie der Chartvergleich zeigt:Fazit: Die Herbstkorrektur läuft, entsprechend nehmen wir in der Empfehlungsliste einige Anpassungen vor. Konkret: