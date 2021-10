Berlin (ots) - Die internationale Beratung Prophet ( http://www.prophet.com )

rekrutiert Layla Keramat als Partnerin am Berliner Standort. Die Design-Expertin

wird ab sofort den weiteren Ausbau des Kundenerlebnis- und Innovations-Geschäfts

in Europa vorantreiben. Hierfür wird sie ihre mehr als 25-jährige Erfahrung und

Branchenexpertise in den Aufbau der Kompetenzen, die Kundenakquise sowie die

operative Projektarbeit einfließen lassen.



Layla Keramat blickt als Experience-Designerin auf berufliche Stationen in

multinationalen Konzernen und renommierten Design-Agenturen in Deutschland und

den USA zurück. Ihre Fachexpertise und multidisziplinäre Arbeit im Produkt- und

Service-Design eröffnet Prophet neue Perspektiven. "In Zusammenarbeit mit

Unternehmen, Technologen und Designern habe ich komplexe Ökosysteme für Produkte

und Dienstleistungen entworfen. Diese fanden bereits in der Elektromobilität,

dem "Internet der Dinge" (Internet of Things, kurz IoT) zu Hause und in der

Industrie, in der Telekommunikation, bei bargeldlosen Transaktionssystemen, in

der Planung von Zukunfts-Städten und in vielen weiteren Bereichen praktische

Anwendung und wurden erfolgreich auf Märkten in Europa, dem Nahen Osten sowie

den USA und China eingeführt", so Keramat.







Tobias Bärschneider, EMEA Regional Lead, weiter aus. Neben Berlin hat Prophet

noch zwei weitere europäische Büros in London und Zürich. "Prophet durchlebt in

dieser disruptiven Zeit eine Phase außergewöhnlichen Wachstums, in der - ähnlich

wie bei unseren Kunden - die nächsten Schritte entscheidend sind für die

Nachhaltigkeit" sagt Bärschneider. "Die Entscheidung zum Ausbau des Experience-

& Innovations-Bereichs in Europa, wie wir es in den USA bereits seit einigen

Jahren vorantreiben, bildet hierfür den nächsten logischen Schritt. Umso mehr

freuen wir uns, die damit verbundene Kompetenzerweiterung in die Hände von Layla

geben zu können. Ihre tiefgreifende Expertise, ihr reicher Erfahrungsschatz

sowie ihr "human-centred" Designansatz knüpfen genau an unser Denken und

Leistungsspektrum an. Sie vereint das Beste aus allen Welten in sich - und kennt

sich dabei auf dem europäischen wie auch auf dem amerikanischen Markt

gleichermaßen gut aus."



Keramat lässt sich nach eigenen Aussagen in ihrem Ansatz davon inspirieren, die

alltäglichen und allgegenwärtigen Erfahrungen der Menschen immer wieder

grundlegend zu hinterfragen. Ihr Ziel sei es, eine Zukunft zu gestalten, "in der

wir zu einer Wirtschaft beitragen, die vorhandene Ressourcen schützt und sich

für jeden Einzelnen einsetzt". Hiervon konnten schon Kunden wie BMW, IKEA, China

UnionPay, Deutsche Telekom, Samsung,

Startups profitieren. Regelmäßig referiert sie zudem über diese Themen bei

hochrangigen Universitäten und Events. Sie ist Jurymitglied des ADCE und den UX

Awards sowie Adjunct Professor an der School of Visual Arts in New York.



Über Prophet



Prophet wurde 1992 in San Francisco gegründet und ist heute mit über 500

Experten das weltweit größte unabhängige Beratungsunternehmen für

Wachstumsthemen im Bereich Marke, Marketing, Innovation und Unternehmenskultur.

Kunden wie AEG,

digitalen Transformation auf unseren Rat und sehen in uns einen wichtigen

Partner, der Strategie und Kreativität auf einzigartige Weise vereint. Wir

verhelfen Unternehmen zu nachhaltigem Wachstum. Prophet.de



Pressekontakt:



Angela Kroll

Marketing Manager DACH

Telefon: +49 171 971 6403

E-Mail: mailto:akroll@prophet.com



Prophet Germany GmbH

Oranienburger Straße 66

10117 Berlin



Weiteres Material: http://presseportal.de/pm/112455/5034938

OTS: Prophet

Blei jetzt über den Testsieger (Finanztest 11/2020) handeln, ab 0 € auf Smartbroker.de







Mit dieser Ergänzung baut Prophet das europäische Führungsteam unter Leitung vonTobias Bärschneider, EMEA Regional Lead, weiter aus. Neben Berlin hat Prophetnoch zwei weitere europäische Büros in London und Zürich. "Prophet durchlebt indieser disruptiven Zeit eine Phase außergewöhnlichen Wachstums, in der - ähnlichwie bei unseren Kunden - die nächsten Schritte entscheidend sind für dieNachhaltigkeit" sagt Bärschneider. "Die Entscheidung zum Ausbau des Experience-& Innovations-Bereichs in Europa, wie wir es in den USA bereits seit einigenJahren vorantreiben, bildet hierfür den nächsten logischen Schritt. Umso mehrfreuen wir uns, die damit verbundene Kompetenzerweiterung in die Hände von Laylageben zu können. Ihre tiefgreifende Expertise, ihr reicher Erfahrungsschatzsowie ihr "human-centred" Designansatz knüpfen genau an unser Denken undLeistungsspektrum an. Sie vereint das Beste aus allen Welten in sich - und kenntsich dabei auf dem europäischen wie auch auf dem amerikanischen Marktgleichermaßen gut aus."Keramat lässt sich nach eigenen Aussagen in ihrem Ansatz davon inspirieren, diealltäglichen und allgegenwärtigen Erfahrungen der Menschen immer wiedergrundlegend zu hinterfragen. Ihr Ziel sei es, eine Zukunft zu gestalten, "in derwir zu einer Wirtschaft beitragen, die vorhandene Ressourcen schützt und sichfür jeden Einzelnen einsetzt". Hiervon konnten schon Kunden wie BMW, IKEA, ChinaUnionPay, Deutsche Telekom, Samsung, Siemens sowie andere führende Marken undStartups profitieren. Regelmäßig referiert sie zudem über diese Themen beihochrangigen Universitäten und Events. Sie ist Jurymitglied des ADCE und den UXAwards sowie Adjunct Professor an der School of Visual Arts in New York.Über ProphetProphet wurde 1992 in San Francisco gegründet und ist heute mit über 500Experten das weltweit größte unabhängige Beratungsunternehmen fürWachstumsthemen im Bereich Marke, Marketing, Innovation und Unternehmenskultur.Kunden wie AEG, Allianz , Gardena, Polestar und SwissRe verlassen sich in ihrerdigitalen Transformation auf unseren Rat und sehen in uns einen wichtigenPartner, der Strategie und Kreativität auf einzigartige Weise vereint. Wirverhelfen Unternehmen zu nachhaltigem Wachstum. Prophet.dePressekontakt:Angela KrollMarketing Manager DACHTelefon: +49 171 971 6403E-Mail: mailto:akroll@prophet.comProphet Germany GmbHOranienburger Straße 6610117 BerlinWeiteres Material: http://presseportal.de/pm/112455/5034938OTS: Prophet