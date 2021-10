--------------------------------------------------------------------------------Corporate News übermittelt durch euro adhoc. Für den Inhalt ist der Emittentverantwortlich.--------------------------------------------------------------------------------Gute Anbauvoraussetzungen für 2022 / Kontrahierungen ab OktoberUnternehmenWien - AGRANA hat gestern in ihrer Zuckerfabrik Tulln die Verarbeitungssaison2021 für Zuckerrüben ("Zuckerrübenkampagne") gestartet. Im Werk Leopoldsdorf imMarchfeld wird die Rübenverarbeitung am 2.10. aufgenommen. Die anderen AGRANA-Zuckerrübenfabriken in Sered (Slowakei), Opava (Tschechien) und Roman (Rumänien)starteten bereits Mitte September mit der Rübenverarbeitung, kommende Wochefolgen noch die Werke in Hrusovany (Tschechien) und Kaposvár (Ungarn) mit denKampagnenstarts.2021 wurden in Österreich 38.600 ha Zuckerrüben angebaut. Für denZuckerrübenanbau war der heurige Witterungsverlauf im Frühjahr mit feuchtkühlemWetter sehr günstig. Nach der Aussaat im April kam es zu keinen nennenswertenSchäden an den Jungpflanzen durch den Rüsselkäfer bzw. spielten Flächenumbrücheaufgrund von Schädlingsfraß im Vergleich zu den beiden letzten Jahren kaum eineRolle.Infolge der günstigen Wachstumsbedingungen während der Vegetationszeit mitNiederschlag im August und ausreichenden Sonnenstunden im September rechnetAGRANA bei leicht höheren Zuckergehalten als in den Vorjahren mit einerdurchschnittlichen Ernte. Die Rübenerträge werden heuer zwischen 78 und 80Tonnen je Hektar erwartet (Vorjahr: 80). Im Vorjahr hat AGRANA in Österreich aus2,1 Mio. Tonnen Rüben rund 285.000 Tonnen Zucker erzeugt.Die Zuckerrübenkampagne wird in Österreich rund 120 Tage dauern undvoraussichtlich bis Ende Jänner abgeschlossen sein.Geringer Schädlingsdruck - gute Anbauvoraussetzungen für 2022Die kühlfeuchte Witterung im Frühjahr hat nicht nur zu einem verringertenSchädlingsbefall geführt, sondern reduzierte auch die Eiablage desRübenderbrüsslers. In weiterer Folge limitierten die anhaltenden Niederschlägeim Laufe der Vegetationsperiode die Larvenbildung. Somit ist für 2022 mit einerweiteren Entspannung der Schädlingsbefallslage zu rechnen.Für den Zuckerrübenanbau 2022 finden zwischen 5. Oktober und 5. November dieKontrahierungsversammlungen mit den Rübenbäuerinnen und Rübenbauern statt.AGRANA bietet erneut Verträge mit garantierten Mindestpreisen und offeriertdamit Bedingungen, die den Rübenanbau attraktiv gegenüber anderenlandwirtschaftlichen Kulturen machen. Das Anbauziel für eine Vollauslastung derbeiden Zuckerfabriken beträgt weiterhin mindestens 38.000 HektarZuckerrübenfläche.Über AGRANA ZuckerAGRANA produziert in Österreich in den zwei Zuckerfabriken in Tulln undLeopoldsdorf. Im Werk Tulln befindet sich neben der Verwaltung auch das zentraleZuckermagazin, in dem sämtliche in Österreich im Handel erhältliche Zuckersortender Marke "Wiener Zucker" erzeugt, abgepackt, im Hochregallager mit einerLagerkapazität von rund 8.000 Tonnen Zucker vollautomatisch gelagert undausgeliefert werden. Von Leopoldsdorf aus erfolgt die Zuckerauslieferungvorwiegend an die weiterverarbeitende Industrie in loser und verpackter Form(Big-Bags bzw. 50-kg Säcke).Über AGRANAAGRANA veredelt landwirtschaftliche Rohstoffe zu hochwertigen Lebensmitteln undeiner Vielzahl von industriellen Vorprodukten. Rund 9.000 Mitarbeitererwirtschaften an weltweit 55 Produktionsstandorten einen jährlichenKonzernumsatz von rund 2,5 Mrd. EUR. Das Unternehmen wurde 1988 gegründet, istWeltmarktführer bei Fruchtzubereitungen sowie bedeutendster Produzent vonFruchtsaftkonzentraten in Europa und im Segment Stärke bedeutender Produzent vonkundenspezifischen Kartoffel-, Mais- und Weizenstärkeprodukten sowie vonBioethanol. AGRANA ist das führende Zuckerunternehmen in Zentral- und Osteuropa.Diese Meldung steht unter https://www.agrana.com/ [https://www.agrana.com/] zurVerfügung.Rückfragehinweis:AGRANA Beteiligungs-AGMag.(FH) Hannes HaiderInvestor RelationsTel.: +43-1-211 37-12905e-mail:hannes.haider@agrana.comMag.(FH) Markus SimakPressesprecherTel.: +43-1-211 37-12084e-mail: markus.simak@agrana.comEnde der Mitteilung euro adhoc--------------------------------------------------------------------------------Bilder zur Meldung:----------------------------------------------http://resources.euroadhoc.com/images/2118/5/10792127/Zuckerrübenkampagne1_AGRANA.jpgEmittent: AGRANA Beteiligungs-AGF.-W.-Raiffeisen-Platz 1A-1020 WienTelefon: +43-1-21137-0FAX: +43-1-21137-12926Email: info.ab@agrana.comWWW: www.agrana.comISIN: AT000AGRANA3Indizes: WBIBörsen: Berlin, Stuttgart, Frankfurt, WienSprache: DeutschWeiteres Material: http://presseportal.de/pm/63352/5034976OTS: AGRANA Beteiligungs-AGISIN: AT0000603709