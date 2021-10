FRANKFURT (dpa-AFX) - Die Kurse am deutschen Aktienmarkt bleiben weiter unter Druck. Der Dax stand am Freitag gegen Mittag mit 0,86 Prozent im Minus bei 15 129,07 Zählern. Zuvor war der deutsche Leitindex unter die vielbeachtete Marke von 15 000 Punkten gesunken, kurz darunter trauten sich dann aber wieder Käufer in den Markt. Die Anleger blieben weiterhin sehr nervös und nutzten die aktuelle Kursschwäche nur für sehr ausgewählte Käufe, schrieb Marktbeobachter Andreas Lipkow von Comdirect. "Es sind insbesondere die Versorgungsunternehmen und defensive Branchen, die von dieser Tendenz profitieren können."

Die anhaltenden Sorgen, dass die Notenbanken wegen einer anziehenden Inflation bald weniger Geld in die Märkte pumpen könnten, hatte den Dax in dieser Woche schwer belastet. Aktuelle Daten aus der Eurozone, wo die Teuerung auf den höchsten Stand seit 13 Jahren stieg und das Inflationsziel der Europäischen Zentralbank (EZB) klar überschritt, könnten diese Befürchtungen noch untermauern. Aktuell zeichnet sich für den deutschen Leitindex eine düstere Wochenbilanz von rund zweieinhalb Prozent Minus ab.