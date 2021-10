Schnell und clever in 28 Monaten zum Kfz-Mechatroniker - SKODA etabliert innovative Umschulung für Quereinsteiger (FOTO) Nachrichtenagentur: news aktuell | 01.10.2021, 12:25 | | 49 0 | 0 01.10.2021, 12:25 | Weiterstadt (ots) - > Kompakte Ausbildung: in 28 statt 42 Monaten zum

Gesellenbrief plus gute Aussicht auf Übernahme



> Vollzeitlehrgang in Kooperation mit Bildungsdienstleister steep findet am

SKODA AUTO Deutschland Schulungsstandort Dieburg bei Weiterstadt statt



> Erster Jahrgang schließt Umschulung im Juli 2022 ab







> Erfolgreiches Pilotprojekt: Fortsetzung mit weiteren Jahrgängen geplant



SKODA AUTO Deutschland hat im Verbund mit mehreren Partnern ein

Umschulungsprojekt für die Marke ins Leben gerufen, bei dem die Teilnehmer in

nur 28 Monaten einen Handwerkskammer-Abschluss und Gesellenbrief im Kfz-Service

erlangen. Das neuartige Lehrgangskonzept hat der Importeur zusammen mit

regionalen Servicepartnern, dem Bildungsdienstleister steep, der Agentur für

Arbeit und der Handwerkskammer sowie der Kfz-Innung entwickelt. Die ersten

Auszubildenden schließen die Umschulung im Juli 2022 ab.



Hilmar Niebel, Leiter Service bei SKODA AUTO Deutschland, sieht eine große

Chance in diesem Projekt: "Mit dieser Umschulung erreichen wir viele

Kfz-interessierte Menschen, die bislang noch nicht die passende Position im

Arbeitsmarkt gefunden haben. Zusammen mit steep und der Unterstützung durch die

Agentur für Arbeit Dieburg sowie der regionalen Kfz-Innung hat SKODA AUTO

Deutschland ein zukunftsfähiges Projekt auf die Beine gestellt, das

arbeitswillige Menschen abholt und gleichzeitig dem Fachkräftemangel

entgegenwirkt. Ich danke allen Beteiligten, die diese Umschulung von der Idee

bis zur Umsetzung begleiten."



Im Gespräch zwischen den Verantwortlichen von SKODA AUTO Deutschland und der

steep GmbH wurde das Projekt 2019 geboren. Seit vielen Jahren vertraut SKODA

AUTO Deutschland im Bereich Weiterbildung, Mitarbeiterschulungen und ähnlichem

auf den Bildungsdienstleister steep mit Hauptsitz in Bonn. "Auf diese Weise

können wir motivierte Fachkräfte für SKODA gewinnen und Menschen eine

langfristige Perspektive auf dem Arbeitsmarkt bieten", erklärt Thomas

Neufingerl, Head of Automotive Training bei der steep GmbH.



SKODA AUTO Deutschland, steep und die regionale Kfz-Innung haben gemeinsam den

Rahmen geschaffen, um den Umschülern alles Nötige mit auf den Weg zu geben. "Wir

haben die klassische Mechatroniker-Ausbildung für den kürzeren Ablauf

individuell angepasst - etwa, indem wir die erste Teilprüfung zeitlich in den

Winter verlegt haben. Damit haben die Teilnehmer genug Zeit, die erforderliche

Theorie zu lernen", erklärt Horst Püschel von der Kreishandwerkerschaft Seite 2 ► Seite 1 von 3



