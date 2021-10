Berlin (ots) - Der Europäische Gerichtshof (EuGH) hat in seinem Urteil vom 9.

September 2021 weitreichende Aussagen zur Auslegung der

Verbraucherkreditrichtlinie im Falle des Widerrufs von Kreditverträgen

getroffen. Aus Sicht des Bankenfachverbandes bleibt nunmehr abzuwarten, ob und

inwieweit der Bundesgerichtshof (BGH) diese Rechtsprechung aufnehmen wird. Der

Verband spricht sich gegen eine Zweckentfremdung des Widerrufsrechts aus und

fordert Rechtssicherheit für die kreditgebende Wirtschaft.



In allen dem EuGH-Entscheid zugrunde liegenden Fällen hatten Verbraucher zur

Finanzierung des Kaufs von Kraftfahrzeugen Darlehen bei Banken aufgenommen. Nach

mehrjähriger bzw. vollständiger Rückzahlung der Raten widerriefen die

Darlehensnehmer die Kreditverträge und beriefen sich auf die Fehlerhaftigkeit

einzelner vertraglicher Pflichtangaben. Aus diesem Grunde war nach Ansicht der

klagenden Darlehensnehmer auch noch nach Jahren der Widerruf der Kreditverträge

möglich, da die Widerrufsfrist noch nicht begonnen habe. Dieser Auffassung ist

der EuGH in den besagten Fällen gefolgt.









Mit seiner Entscheidung widerspricht der Europäische Gerichtshof der

langjährigen durch die juristische Literatur und zahlreiche

Gerichtsentscheidungen bestätigten Rechtspraxis in Deutschland, die sich seit

der Umsetzung der EU-Verbraucherkreditrichtlinie im Jahr 2010 etabliert hat. Der

EuGH stellt sich mit seinem Urteil dabei auch gegen die Rechtsmeinung des BGH,

an der sich die kreditgebenden Banken in ihrer Vertrags- und Kreditpraxis

orientiert haben. Aus Sicht des Bankenfachverbandes bleibt daher abzuwarten, ob

und inwieweit der Bundesgerichtshof der Rechtsauffassung des EuGH folgen wird.



Gesetzliches Muster für Pflichtangaben bei Verbraucherkreditverträgen



Für die Zukunft fordert der Bankenfachverband vom Gesetzgeber einen aktiven

Beitrag zu mehr Rechtsfrieden und mehr Rechtssicherheit für die kreditgebende

Wirtschaft. "Wir brauchen ein gesetzliches Muster für die vertraglichen

Pflichtangaben bei Verbraucherkrediten", sagt Jens Loa, Geschäftsführer des

Bankenfachverbandes, mit Blick auf die nationale sowie die europäische Ebene.

Dies würde auch die Gerichte deutlich entlasten. Der Verband spricht sich ferner

gegen jede Zweckentfremdung des Widerrufsrechts aus, das als Übereilungsschutz

gedacht ist. Es soll Verbrauchern unmittelbar nach Vertragsabschluss

ermöglichen, sich von einem etwaig vorschnell abgeschlossenen Kreditvertrag zu

lösen, nicht aber nach mehreren Jahren oder gar nach Vertragsbeendigung.



Wertverlust des finanzierten Fahrzeugs muss nach Widerruf ersetzt werden



Aus Sicht des Bankenfachverbandes bietet ein Kreditwiderruf, anders als mitunter

im öffentlichen Diskurs vermittelt, nicht automatisch wirtschaftliche Vorteile.

Ein Autokäufer, der seinen Finanzierungsvertrag widerruft und vor Gericht geht,

muss sein Fahrzeug zurückgeben und den Wertverlust des finanzierten Fahrzeugs

ersetzen, der bereits nach der Zulassung erheblich sein kann. Falls der Widerruf

unberechtigt war, muss er die Prozess- und Anwaltskosten tragen.



Textfassung der Presseinformation

(https://ssl.bfach.de/media/file/43701.BFACH-PI_21-10-01.docx)



Der Bankenfachverband (BFACH) vertritt die Interessen der Kreditbanken in

Deutschland. Seine Mitglieder sind die Experten für die Finanzierung von Konsum-

und Investitionsgütern wie Kraftfahrzeugen aller Art. Die Kreditbanken haben

mehr als 160 Milliarden Euro an Verbraucher und Unternehmen ausgeliehen und

fördern damit Wirtschaft und Konjunktur.



