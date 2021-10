Für Interviewwünsche oder detaillierte regionale Daten zur Benzinpreisentwicklung in den 20 größten deutschen Städten kontaktieren Sie bitte die PR-Agentur.

Eine Infografik in hoher Auflösung sowie weitere Informationen stehen unter nachfolgendem Link zum Download bereit: http://bit.ly/clever-tanken-de

Super E10 im September

so teuer wie seit achteinhalb Jahren nicht

- Verbraucherinformationsdienst Clever Tanken ermittelt: Super E10 im September im Schnitt rund 1 Cent, Diesel rund 3 Cent teurer als im August

- Super E10 am günstigsten in Duisburg, Bonn und Mannheim

- Super E10 am teuersten in Wuppertal, Leipzig und Hannover

- Diesel am günstigsten in Mannheim, Bonn und Bochum

- Diesel am teuersten in Wuppertal, Frankfurt am Main und Köln



Nürnberg, 1. Oktober 2021. Die Rohölpreise haben ihren Aufwärtstrend im September fortgesetzt. Ende des Monats knackte die hierzulande wichtige Nordseesorte Brent kurzzeitig sogar die 80-Dollar-Marke. Damit hat sich der Preis pro Barrel gegenüber September 2020 nahezu verdoppelt und markiert zugleich den höchsten Wert seit knapp drei Jahren. Diese Entwicklung spiegelte sich im vergangenen Monat auch an den Preistafeln deutscher Tankstellen wider. Nach Informationen des Verbraucherinformationsdienstes Clever Tanken zahlten Autofahrer für den Liter Super E10 im September im bundesweiten Schnitt 1,5732 Euro. Teurer war Super E10 zuletzt im Februar 2013 gewesen. Damals hatte der Liter 1,5773 Euro gekostet. Gegenüber dem Vormonat hat Super E10 um rund 1 Cent und gegenüber dem Vorjahresmonat um rund 33 Cent zugelegt. Der Liter Diesel kostete im vergangenen Monat rund 1,4118 Euro und damit etwa 3 Cent mehr als im Vormonat und 36 Cent mehr als im Vorjahresmonat. Zuletzt teurer war Diesel im November 2018 mit 1,4239 Euro gewesen.