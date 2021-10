Berlin (ots) - Sigrun Albert (49) übernimmt ab 1. April 2022 die

Hauptgeschäftsführung des Bundesverbands Digitalpublisher und Zeitungsverleger

(BDZV) in Berlin. Sie folgt auf Dietmar Wolff , der nach 17 Jahren im Amt des

Hauptgeschäftsführers auf eigenen Wunsch zunächst in eine Altersteilzeit und

anschließend in den Ruhestand gehen wird.



"Frau Albert wird mit ihren vielseitigen unternehmerischen Erfahrungen die

Geschäftsstelle weiterentwickeln und die Mitgliedsverlage bei der Transformation

ins Digitale optimal unterstützen. Wir freuen uns, dass Herr Wolff diesen

Stabwechsel mit seiner großen Verbandskenntnis begleiten und für Sonderprojekte

weiter zur Verfügung stehen wird," erklärte BDZV-Präsident Dr. Mathias Döpfner .







