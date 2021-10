Schreibe Deinen Kommentar Bitte melden Sie sich an, um zu kommentieren. Anmelden | Registrieren Kommentar abschicken Disclaimer

RBC stuft DIAGEO auf 'Neutral' Die kanadische Bank RBC hat das Kursziel für Diageo von 2800 auf 3000 Pence angehoben, die Einstufung aber auf "Sector Perform" belassen. Der Spirituosenkonzern mache so ziemlich alles richtig, schrieb Analyst James Edwardes Jones in einer am …