Nemetschek: In Deckung gehen ist angesagt!

Nemetschek-Aktionäre müssen heute krisenfest sein. Schließlich rutscht die Aktie um rund zwei Prozent in die Tiefe. Dieser Abschlag reduziert den Preis auf nur noch 88,90 EUR. Geben die Bären nun dauerhaft den Ton an oder können die Bullen in Kürze zurückschlagen?

Trotz der Hiobsbotschaft, bleibt die Technik noch recht positiv. Denn markante Hochpunkte sind unverändert in Reichweite. Immerhin reicht ein Kursgewinn von rund vier Prozent, um neue 4-Wochen-Hochs herauszubilden. Diese wichtige Hürde liegt bei 92,42 EUR. Wir warten also gespannt auf die richtungsweise Entscheidung. Die für viele Anleger maßgebliche 200-Tage-Linie verläuft aktuell bei 67,80 EUR. Langfristig gelten für Nemetschek demanch Aufwärtstrends. Die kürzerfristigen Trendpfeile weisen nach oben, weil die Aktie oberhalb ihrer 50-Tage-Linie notiert. Fazit: Bei Nemetschek geht es ordentlich zur Sache.

